Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima istorijsku šansu da dokaže ulogu lidera, kazao je predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom, Vladimir Bilčik dodajući da će se u narednim sedmicama pažljivo pratiti donošenje odluka ključnih za deblokadu pristupnog procesa.

Bilčik je Eurokazu rekao da je uvjeren kako 2025. godina može biti period kada će se, ukoliko budu sprovedene neophodne reforme, pričati o finalizaciji pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom (EU).

Kako prenosi Pobjeda, on je naglasio da je lopta u dvorištu crnogorskih političara, navodeći da, ukoliko donesu važne strateške odluke, državu od pune spremnosti za članstvo u EU dijeli svega nekoliko godina.

“Mislim da Crna Gora ima istorijsku šansu da dokaže ulogu lidera. Donedavno, nekoliko godina, nažalost, Crna Gora je tapkala u mjestu”, rekao je Bilčik.

On je ocijenio da su sve crnogorske Vlade u posljednjih deset godina evropsku integraciju opisivale kao svoj prioritet, ali da je Vlada Zdravka Krivokapića evropski put stavila pod znak pitanja.

Crna Gora je, kako je kazao, u fazi kada su sva poglavlja otvorena i mora početi da zatvara poglavlja i klastere.

“U narednim sedmicama pažljivo će se pratiti donošenje ključnih odluka koje treba da pomognu da se odblokira proces, a tiču se imenovanja u pravosuđu, Ustavnom sudu i Tužilaštvu.”, kazao je Bilčik.

On je istakao da je veoma važno uspostaviti ozbiljnu pregovaračku strukturu koja će iznijeti cijeli proces.

Upitan da li očekuje da Crna Gora do kraja godine ispuni uslove za dobijanje završnih mjerila u poglavljima 23 i 24, Bilčik je naveo da ukoliko to ne uradi, državi će biti veoma teško da ubijedi evropske partnere da riječi o posvećenosti evropskom putu mogu biti praćene konkretnim djelima.

“Nova Vlada ima maksimum godinu ili realnije nekoliko mjeseci do kraja godine da pokaže da se krucijalne odluke mogu donijeti, da se može napraviti napredak i da se proces pregovora može odblokirati”, rekao je Bilčik.

On je poručio da se zato nada da će Crna Gora biti spremna da do kraja godine zatvori još neka poglavlja.

Prema ocjeni Bilčika, crnogorsku Vladu čekaju kompromisi i teške odluke koje se neće dopasti svim političarima.

“Ali one se ne donose zbog sakupljanja dnevnopolitičkih poena već zbog strateškog pravca države. Političari u Crnoj Gori treba da diskutuju o tome kako da deblokiraju donošenje važnih odluka”, naveo je Bilčik.

Govoreći o vladavini prava i hapšenjima pojedinih bivših čelnika sudstva, Bilčik je istakao da je uvijek dobro vidjeti da institucije vladavine prava rade na hapšenjima onih koji krše zakon, ali i da Tužilaštvo i sudstvo moraju biti imuni na politički uticaj.

Kako je istakao tu se ne radi o publicitetu ili marketingu, već o tome koliko je važno da sistem funkcioniše.

“Da bi sistem funkcionisao moramo imati izgrađene institucije nezavisne od političkog uticaja i imune na političke promjene. Dakle, bez obzira na to ko je u Crnoj Gori na vlasti, policija, Tužilaštvo i sudstvo moraju raditi nezavisno”, istakao je Bilčik.

On je dodao da ima još posla prije nego se uspostavi povjerenje i građana i evropskih partnera u crnogorske institucije.

Prema riječima Bilčika, ono što vlast može da uradi, uporedo sa očekivanim reformama, jeste da se pobrine da su čelna mjesta u institucijama popunjena i da one rade nezavisno.

“Od Vlade i parlamentarne većine očekujemo da u predstojećim sedmicama pokažu rezutate na tom polju”, rekao je Bilčik.

