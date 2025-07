Crna Gora i UK posvećene jačanju partnerstva

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) njeguju snažno savezničko partnerstvo u okviru NATO-a i ostaju posvećeni dodatnom jačanju tradicionalno dobrih i sadržajnih bilateralnih odnose.

To je ocijenjeno na sastanku ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića sa stalnim podsekretarom u Ministarstvu vanjskih poslova UK Oliverom Robinsom, koji boravi u Crnoj Gori, u okviru posjete regionu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Ibrahimović je kazao da je UK pouzdan prijatelj Crne Gore.

“I važan partner u jačanju naših demokratskih i institucionalnih kapaciteta“, dodao je Ibrahimović.

Govoreći o regionalnom kontekstu, on je istakao značaj Berlinskog procesa kao platforme za povezivanje i saradnju, naglasivši da britanska odluka da bude domaćin ovogodišnjeg Samita dodatno potvrđuje posvećenost Zapadnom Balkanu.

Robins je, kako je saopšteno, naglasio značaj uloge Crne Gore u očuvanju stabilnosti i bezbjednosti Zapadnog Balkana i ponovio kontinuiranu podršku UK evropskom putu Crne Gore.

„Vlada UK snažno zagovara evropske integracije i regionalnu saradnju kroz Berlinski proces i nastaviće da potvrđuje tu podršku – i politički, i kroz ekspertsku pomoć“, poručio je Robins.

Iz MPV su kazali da su Irahimović i Robins tokom sastanka razmijenili mišljenja o aktuelnim bezbjednosnim izazovima i mogućnostima unaprjeđenja bilateralne saradnje, uz obostranu spremnost za dalje produbljivanje političkog dijaloga i sveukupnih međudržavnih veza.

