Crna Gora i Moldavija jačaju partnerstvo na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Moldavija jačaju partnerstvo na putu ka Evropskoj uniji (EU), poručeno je sa sastanka potpredsjednika vlade dvije države, Filipa Ivanovića i Kristine Gerasimove.

Kako je saopšteno iz crnogorske Vlade, tokom susreta je posebna pažnja posvećena razmjeni iskustava u oblasti evropskih integracija.

„Ivanović je predstavio je crnogorski plan zatvaranja pregovaračkih poglavlja, sa ciljem zatvaranja svih poglavlja do 2026. godine, i istakao značaj političke volje, funkcionalne administracije i stručnog kadra u postizanju tog cilja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ivanović prenio ključna iskustva Crne Gore u sprovođenju reformi i vođenju pregovaračkog procesa, ukazujući na glavne izazove i mehanizme koji su se pokazali djelotvornim.

„Naglasio je spremnost Crne Gore da pruži punu ekspertsku i tehničku podršku Moldaviji, u duhu evropske solidarnosti. Takođe, reafirmisao je čvrstu podršku Crne Gore politici proširenja EU, zasnovanoj na individualnim zaslugama svake zemlje kandidata“, kazali su iz Vlade.

Kako su naveli, Gerasimov je informisala Ivanovića o trenutnom statusu evropskih integracija Moldavije, koja se nalazi u ranoj fazi pristupnog procesa.

Ona je ocijenila da se proces skrininga odvija uspješno i da postoji snažna politička volja da se sprovedu ključne reforme.

„Ujedno je istakla značaj razmjene iskustava sa zemljama koje su već prošle kroz pojedine faze procesa, naglašavajući da Crna Gora može poslužiti kao vrijedan primjer i partner“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, nakon sastanka, Ivanović i Gerasimov potpisali Memorandum o saradnji u oblasti evropskih integracija i procesa pristupanja, koji predstavlja osnov za produbljivanje bilateralnih odnosa i intenzivniju razmjenu znanja, iskustava i dobrih praksi u svim fazama pregovaračkog procesa sa EU.

„Kao država koja je najdalje odmakla u pregovorima sa EU među državama kandidatima, Crna Gora će staviti na raspolaganje svoja znanja i stručna iskustva kako bi pružila podršku Moldaviji u ranoj fazi procesa“, saopšteno je iz Vlade.

Taj dokument, kako se navodi, prepoznaje evropske integracije kao zajednički strateški cilj i potvrđuje posvećenost obje zemlje vrijednostima na kojima počiva EU – demokratiji, vladavini prava, osnovnim pravima i održivom razvoju.

„Memorandumom se predviđa širok spektar aktivnosti, uključujući saradnju u oblasti usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, reforme javne uprave, jačanja institucija, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da Memorandum predviđa i zajedničke projekte u okviru Zelene agende i ciljeva održivog razvoja.

„Takođe, podrazumijeva i organizaciju zajedničkih radionica, obuka, sastanaka pregovaračkih timova i studijskih posjeta, kao i uspostavljanje mehanizama za zajedničko planiranje i sprovođenje aktivnosti u okviru šest klastera pregovaračkog procesa“, navodi se u saopštenju.

Time, kako su kazali iz Vlade, Crna Gora i Moldavija potvrđuju spremnost da kroz međusobnu podršku i solidarnost ubrzaju svoj put ka punopravnom članstvu u EU.

Ceremoniji potpisivanja Memoranduma prisustvovali su i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i glavni pregovarač Crne Gore sa EU Predrag Zenović.

