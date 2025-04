Crna Gora i Albanija posvećene daljoj saradnji

Podgorica, (MINA) – Otvaranje još jednog diplomatskog predstavništva Albanije u Crnoj Gori simbolizuje obostranu posvećenost daljoj saradnji i unapređenju sadržajnih konekcija, kazao je šef crnogorske diplomatije i potpredsjednik Vlade Ervin Ibrahimović.

On je danas prisustvovao svečanosti povodom otvaranja Generalnog konzulata Albanije u Ulcinju.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Crne Gore saopštili su da su na otvaranju, osim Ibrahimovića, govorili i ministar vanjskih poslova Albanije Igli Hasani i predsjednik opštine Ulcinj Genci Nimanbegu.

U obraćanjima je, kako se navodi, ukazano na značaj otvaranja konzulata za dalje jačanje prijateljskih i dobrosusjedskih odnosa između Crne Gore i Albanije.

Ibrahimović je kazao da istorijske, kulturne, ekonomske i porodične veze između građana Crne Gore i Albanije predstavljaju snažan temelj za nastavak i produbljivanje međudržavnih odnosa.

“Otvaranje još jednog diplomatskog predstavništva Albanije u Crnoj Gori simbolizuje obostranu posvećenost daljoj saradnji i unapređenju sadržajnih konekcija”, kazao je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, činjenica da je sjedište Generalnog konzulata u Ulcinju, gradu koji je jedan od primjera multikulturalnosti i harmonije suživota, dodatno potvrđuje snažnu povezanost između dva naroda.

On je podsjetio da su dvije države kroz vjekove dijelile izazove i uspjehe.

„A danas ne samo da dijelimo zajedničke vrijednosti i vanjskopolitičke ciljeve, već i aktivno sarađujemo na očuvanju stabilnosti i obezbjeđivanju prosperiteta u našem regionu“, dodao je Ibrahimović.

On je, kako se navodi, izrazio uvjerenje da će aktivnosti Generalnog konzulata u Ulcinju dati dodatnu dinamiku vezama i saradnji dvije države.

Dodaje se da je Hasani izrazio zadovoljstvo otvaranjem konzulata, ističući da Ulcinj predstavlja „most koji povezuje naše naroda kroz vjekove uzajamnog poštovanja i suživota“.

On je naglasio zajedničku posvećenost izgradnji snažnije i prosperitetnije budućnosti.

Hasani je naveo da otvaranje konzulata predstavlja značajan korak naprijed ka daljem unapređenju bilateralne saradnje i da će dati snažnu podršku inicijativama u brojnim oblastima, od kulture, do obrazovanja i ekonomije.

Iz MVP su kazali da je sa ceremonije otvaranja poručeno da Albanija i Crna Gora, kao susjedne države i saveznice, dijele vrijednosti i viziju razvoja i da će, udruženim snagama, raditi na daljem snaženju međudržavne saradnje, u duhu dobrosusjedstva i prijateljstva, a na obostranu korist građana obje države.

