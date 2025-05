Crna Gora i Albanija najviše napredovale u procesu pristupanja EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Albanija su, prema ocjeni Evropske komisije (EK) i Evropskog parlamenta (EP), zemlje koje su najviše napredovale u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), saopšteno je na sastanku predsjednika crnogorske Skupštine Andrije Mandića i njegove albanske koleginice Elise Spiropali.

Iz Skupštine Crne Gora kazali su da su Mandić i Spiropali tokom razgovora razmotrili dinamiku evropskih integracija.

“I naveli da su po ocjeni EK i EP Crna Gora i Albanija zemlje koje su najviše napredovale u procesu pristupanja EU”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Mandić i Spiropali, u tom duhu, istakli važnost uzajamne podrške i bliske saradnje u narednim fazama evropskog puta.

Mandić je, kako se dodaje, uručio zvaničan poziv predsjednici albanskog parlamenta da posjeti Crnu Goru.

“Spiropali je zahvalila na pozivu, prihvatila ga sa zadovoljstvom i istovremeno pozvala Mandića u zvaničnu posjetu Tirani, jer bi takva razmjena bila dokaz dobrosusjedskih odnosa i saradnje”, kaže se u saopštenju.

Sagovornici su, kako se dodaje, izrazili snažnu podršku parlamentarnoj diplomatiji kao važnom mehanizmu unapređenja bilateralnih odnosa.

“U tom kontekstu, posebno je istaknut rad Grupe prijateljstva parlamenata Crne Gore i Albanije, na čijem je čelu potpredsjednik crnogorske Skupštine, Nikola Camaj”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je ocijenjeno da ta inicijativa značajno doprinosi produbljivanju saradnje između dva parlamenta i jačanju ukupnih odnosa između Crne Gore i Albanije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS