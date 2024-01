Crna Gora da iskoristiti pozitivnu klimu unutar EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da iskoristi pozitivnu klimu unutar Evropske unije (EU) i da na djelu, kroz vidljive rezultate, demonstrira volju i posvećenost evropskoj integraciji, ocijenjeno na sastanku ministarke evropskih poslova Maide Gorčević i ambasadora Mađarske u Podgorici Jozefa Neđešija.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), na sastanku je poručeno da će Mađarska nastaviti da pruža snažnu podršku evropskoj integraciji Crne Gore, naročito tokom predsjedavanja te države Savjetom EU u drugoj polovini godine.

Navodi se da je Gorčević zahvalila na značajnoj podršci koju Mađarka pruža Crnoj Gori u procesu pristupanja EU, koja se, kako je kazala, posebno ogleda u pružanju ekspertize u više pregovaračkih oblasti.

Ona je rekla da očekuje da će predsjedavanje Mađarske EU biti ključno za ubrzanje napretka na evropskom putu Crne Gore.

Gorčević je kazala da rezultati koje je Vlada ostvarila u prethodna dva mjeseca potvrđuju snažnu odlučnost da ubrza napredak na evropskom putu i osigura da Crna Gora do kraja njenog mandata dostigne unutrašnju spremnost za članstvo u EU.

“Kroz reforme koje sprovodimo, prvenstveno želimo da unaprijedimo kvalitet života naših građana, ali i da našim evropskim partnerima pokažemo da je Crna Gora pouzdan partner i država koja zaslužuje da bude sljedeća članica EU“, kazala je Gorčević.

Iz MEP-a su rekli da je Neđeši pozdravio prve rezultate u pravosuđu izrazivši očekivanje da će Crna Gora nastaviti da, kroz sveobuhvatne reforme, proizvodi vidljive pomake u svim oblastima.

“Vjerujem da Crna Gora ima kapacitet da bude sljedeća članica EU”, rekao je Neđeši.

Kako je istakao, na Crnoj Gori je da na djelu, kroz vidljive rezultate, demonstrira volju i posvećenost evropskoj integraciji.

“Sa druge strane, možete računati na nastavak snažne političke, ekspertske i tehničke podrške prijateljske Vlade Mađarske“, poručio je Neđeši.

Sagovornici su, kako je saopšteno, razmijenili mišljenje u vezi sa daljim obavezama i planovima u procesu pristupanja i potrebama za ekspertskom podrškom u više pregovaračkih poglavlja.

