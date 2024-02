Članovi podgoričkog PES-a podnijeli ostavke na funkcije u stranci

Podgorica, (MINA) – Članovi podgoričkog Odbora Pokreta Evropa sad (PES) podnijeli su ostavke na sve funkcije u toj stranci.

Iz podgoričkog Odbora PES-a su kazali da rukovodstvo te stranke nije uvažilo njihovo zalaganje i doprinos, podsjećajući da se PES predstavio crnogorskoj političkoj sceni na lokalnim izborima u Podgorici, 2022. godine.

“Uz ogromno zalaganje svih članova podgoričkog Odbora, odbornička lista na čelu sa Jakovom Milatovićem dobila je puno povjerenje građana da realizuje viziju boljeg upravljanja Glavnim gradom sa skoro 22 hiljade osvojenih glasova”, naveli su iz podgoričkog PES-a.

Nakon, kako su dodali, odličnog izbornog rezultata, uz saradnju sa ostalim konstituentima vlasti, omogućena je smjena Demokratske parte socijalista (DPS), nakon tri decenije lošeg upravljanja Podgoricom.

Iz podgoričkog PES-a su istakli da nije uvažen njihov predlog liste kandidata za parlamentarne izbore.

“Finale je nedavna odluka rukovodstva da raspusti podgorički Odbor, bez ikakvog obavještenja, razgovora ili konsultacija”, navodi se u saopštenju.

Iz podgoričkog PES-a su kazali da im je na taj način onemogućeno da, kroz organe partije, utiču na donošenje odluka.

“A posebno na svakodnevna odstupanja od principa i ciljeva oko kojih smo se i okupili”, naveli su iz podgoričkog PES-a.

Oni su kazali da zbog toga daju ostavke na sve funkcije u PES-a.

U saopštenju članova podgoričkog Odbora te stranke se navodi da će njihove aktivnosti biti u skladu sa Programom koji su predočili građanima i za čiju će se realizaciju snažno zalagati.

“Bićemo usmjereni na dodatno osnaživanje saradnje sa našim koalicionim parterima i sada već bivšim kolegama iz PES-a, kako bismo učvrstili postojeću izvršnu vlast u Glavnom gradu i doprinijeli boljoj realizaciji datih izbornih obećanja”, poručuje se u saopštenju.

Iz podgoričkog PES-a su rekli da će spriječiti dalje urušavanje naslijeđenog sistema, distancirajući se od, kako su naveli, loših praksi DPS-a.

