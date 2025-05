CGO: Većina funkcionera odbila da omogući ASK-u uvidu u bankarske račune

Podgorica, (MINA) – Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) prošle godine 115 funkcionera, od 170, nije omogućilo uvid u bankovne račune, saopštili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO), dodajući da visoki funkcioneri, umjesto da su primjer odgovornosti, pružaju otpor prema jednoj od osnovnih antikorupcijskih mjera.

CGO je, kako se navodi u saopštenju, analizom imovinskih kartona najviših javnih funkcionera iz izvršne, zakonodavne i sudske vlasti za prošlu godinu, došao do podataka koji ukazuju da je većina funkcionera prošle godine odbila da ASK-u omogući uvid u svoje bankovne račune.

„Od ukupno 170 analiziranih funkcionera, čak 115 nije dalo saglasnost za provjeru računa, dok je samo 55 iskazalo spremnost na taj dodatni nivo finansijske transparentnosti“, kaže se u saopštenju saradnika na programima u CGO-u Nikole Đuraševića.

Kako je kazao, umjesto da visoki funkcioneri budu primjer otvorenosti i odgovornosti, oni pokazuju ozbiljan otpor prema jednoj od osnovnih antikorupcijskih mjera, kada je to u domenu njihove odluke a ne zakonske obaveze.

„U sastavu 44. Vlade, od 32 člana u prošloj godini, 20 ih nije dozvolilo uvid u svoje bankovne račune, dok je tek 12 – odnosno svaki treći – prihvatilo ovu vrstu nadzora“, istakao je Đurašević.

On je naveo da Skupština, koja je na svojoj internet stranici u oktobru prošle godine istakla da je, u okviru jednog projekta, rangirana kao najtransparentniji parlament u regionu, ima 54 poslanika koji su, iste te godine, odbili da ASK-u dozvole pristup bankovnim računima.

Prema riječima Đuraševića, iako se u Crnoj Gori rijetko dostiže dvotrećinska većina za reforme, u ovom slučaju postignuta je – ali u funkciji zatvaranja vrata finansijskoj kontroli poslanika.

„Ni pravosuđe ne zaostaje. Od 26 analiziranih tužilaca na najvišim funkcijama, 20 ih nije dalo saglasnost, a slično je i u sudstvu – gdje je 21 od 30 najviših funkcionera u sudstvu odbio da ASK-u otvori uvid u račune“, kazao je Đurašević.

On je podsjetio da do nedavno saglasnost za provjeru računa bila stvar dobre volje, ali i indikativan signal spremnosti na odgovornost.

„Međutim, novi Zakon o sprečavanju korupcije, usvojen prošle godine, donosi promjenu: ASK više ne traži saglasnost – ona se podrazumijeva. Agencija sada ima zakonsko ovlašćenje da samostalno izvrši uvid u račune svih funkcionera koji su dužni da podnesu imovinske kartone“, istakao je Đurašević.

On je kazao da je to zakonsko rješenje iskorak ka jačanju mehanizama za borbu protiv korupcije, ali i potvrda da među najvišim nosiocima vlasti i dalje ne postoji razvijena politička kultura odgovornosti zbog čega je bila neophodna zakonska intervencija.

