Brajušković pred Anketnim odborom 17. juna

Podgorica, (MINA) – Sjednica Anketnog odbora o „crnim trojkama“, na čijem dnevnom redu je uzimanje izjave od dugogodišnjeg policijskog funkcionera Brajuška Brajuškovića, biće održana 17. juna.

Ankteni odbor ranije je uzeo izjave od bivšeg šefa Službe državne bezbjednosti i direktora Agencija za nacionalnu bezbjednost, Duška Markovića i dugogodišnjeg policijskog funkcionera Milana Paunovića.

To skupštinsko tijelo bavi se prikupljanjem informacija i činjenica o postupanjima državnih organa i drugih subjekata u slučajevima politički motivisanih ubistava koja su se dogodila od uvođenja višestranačja do danas.

Odbor se bavi i okolnostima fizičkih napada i prebijanja novinara i drugih slobodnih intelektualaca od policijskih službenika poznatih kao „crne trojke“.

