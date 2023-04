Borovinić Bojović predsjednica Skupštine Glavnog grada

Podgorica, (MINA) – Nositeljka liste Za budućnost Podgorice, Jelena Borovinić Bojović izabrana je danas za predsjednicu Skupštine Glavnog grada.

Ona je na tu funkciju izabrana na konstitutivnoj sjednici lokalnog parlamenta, a predložili su je koalicija Za budućnost Crne Gore, koalicija oko Demokrata, Građanski pokret URA i Pokret Evropa sad (PES).

Borovinić Bojović je kazala da će svoj lični i profesionalni integritet posvetiti stvaranju demokratskog ambijenta.

“Vjerujem da ćemo uspjeti da osnažimo ovu instituciju. Svim sugrađanima čestitam”, rekla je Borovinić Bojović.

Ona je bila ministarka zdravlja u 42. Vladi.

Odbornik Demokratskog fronta (DF) Mitar Šušić kazao je da je Borovinić Bojović osoba koja je svojim kvalifikacijama zaslužila da se nađe na tako odgovornoj poziciji.

„Siguran sam da će ona svojom ličnošću biti kvalitetan medijator u svim procesima koji su pred nama“, kazao je Šušić.

Prema rezultatima lokalnih izbora koji su održani 23. oktobra, u novom sazivu parlamenta Demokratska partija socijalista imaće 24 odbornika, Pokret Evropa sad (PES) 13, koalicija okupljena oko DF-a 11, koalicija oko Demokrata šest, a URA četiri odbornička mandata.

Nova sjednica lokalnog parlamenta zakazana je za 12 sati, kada će biti izabrana gradonačelnica Glavnog grada.

Očekuje se da će na tu funkciju biti izabrana funkcionerka PES Olivera Injac.

