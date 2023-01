Bogdanović: Vanredni izbori jedino rješenje političke krize

Podgorica, (MINA) – Vanredni izbori su jedino rješenje duboke političke krize zbog koje ispaštaju svi crnogorski građani, ocijenio je generalni sekretar Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandar Bogdanović.

On je to rekao povodom sastanka mandatara Miodraga Lekića sa liderima parlamentarne većine, nakon kojeg je saopšteno da neće biti nove vlade.

“Od početka govorimo da su vanredni izbori jedino rješenje duboke političke krize zbog koje ispaštaju svi građani”, napisao je Bogdanović na Tviteru /Twitter/.

Bogdanović je ocijenio da je sada svima jasno ko su uzurpatori i ko bi sa tri odsto da i dalje po svaku cijenu opstaje na vlasti.

“Izbori su jedina opcija i sad je to svima jasno”, poručio je Bogdanović.

