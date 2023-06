Bogdanović: Saradnje nema ako neko krene sa DPS-om

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora očekuje da će biti dio nove vlade, ali neće insistirati na funkcijama, poručio je generalni sekretar te partije Boris Bogdanović.

On je u intervjuu “Vijestima” rekao da će konačne odluke o postizbornim koalicijama donositi najviši partijski organi kada za to dođe vrijeme.

Pokret Evropa sad (PES) je, kako je kazao, dobio podršku da počne pregovore.

“Naše je da im vjerujemo, ali i da ukažemo na greške ukoliko ih bude i prekinemo saradnju ukoliko neko krene da radi sa Demokratskom partijom socijalista”, poručio je Bogdanović.

On je rekao da je bilo i disonantnih poruka u kampanji i da Evropa sad kao neko ko je dobio najviše glasova na izborima ne želi u postizbornu koaliciju sa Građanskim pokretom URA.

“Možemo da kažemo šta bismo mi željeli, a želimo što veću podršku u parlamentu, ali dozvolićete da ostanemo neutralni, kroz to dajemo prostor da se dva subjekta lakše izražavaju bez stvaranja atmosfere nagađanja, jer mi, Demokrate, smo za aferu saznali iz medija i druga neposredna saznanja i informacije nijesmo imali”, rekao je Bogdanović.

On je naveo da su Demokrate i same bile žrtve afera i da su zato dodatno osjetljivi na njih.

“Jako pošteno je i od URA da svojim stavovima ne opterećuju koaliciju, to pokazuje visok stepen političke zrelosti i odgovornosti”, kazao je Boganović.

