Bogdanović: Pozivamo na temeljnu istragu svih okolnosti oko afere Do Kvon

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Kluba poslanika Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović pozvao je na temeljnu i transparentnu istragu svih okolnosti vezanih za aferu Do Kvon, navodeći sa su u toj stranci zabrinuti zbog činjenice i tvrdnje da je ta afera iscenirana sa ciljem nanošenja štete Pokretu Evropa sad (PES).

“Bez obzira na različiti istorijat odnosa Demokrata i PES-a, uvijek smo postupali principijelno, pa to činimo i ovog puta, ističući da smo veoma zabrinuti činjenicom i tvrdnjom da je afera Do Kvon iskreirana sa ciljem nanošenja štete PES-u i njegovom nosiocu izborne liste”, naveo je Bogdanović.

Prema njegovim riječima, istraga je nephodna kako bi se sačuvao integritet političkog procesa i povjerenje u intitucije.

“Pozivamo na temeljnu i transparentnu istragu svih okolnosti vezanih za pomenutu aferu, kako bi se očuvali integritet političkog procesa i povjerenje javnosti u demokratske institucije”, rekao je Bogdanović.

On je ukazao na iskustva sa izazovima koje su postavljale iskonstruisane afere prethodnog režima.

“Stoga, sa dubokim osjećajem odgovornosti i posvećenosti demokratskim vrijednostima, odbijamo da ostanemo pasivni uoči mogućnosti da su se slični scenariji ponovili tokom prethodne izborne kampanje”, naveo je Bogdanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS