Bogdanović: Nećemo razgovarati o podršci Spajiću

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora na Predsjedništvu stranke neće razgovarati o eventualnoj podršci predsjedničkom kandidatu i lideru Evrope sad Milojku Spajiću, saopštio je šef poslaničkog Kluba Demokrata Boris Bogdanović.

Iz Pokreta Evropa sad u nedjelju su saopštili da će Spajić biti kandidat na predsjedničkim izborima i pozvali sve partije koje dijele njihovu viziju Crne Gore da podrže Spajićevu kandidaturu.

“Na Predsjedništvu nećemo razgovarati o Spajiću, zato što od nas niko tu podršku nije direktno tražio”, rekao je Bogdanović za portal RTCG.

On je ocijenio da svako ko misli da dobije podršku organa Demokrata, bez prihvatanja ponude da izaberu predsjednika države ili Vlade, ne razumije kako funkcioniše ozbiljna politika.

Bogdanović je rekao da sjednica Predsjedništva za cilj ima da ozbiljno analiziraju političku situaciju, promisle sve scenarije i donesu najbolje moguće odluke.

“Na Predsjedništvu nećemo diskutovati o drugim kandidatima. Molimo medije da ne donose odluke u naše ime. Odluke Demokrata donose Demokrate u demokratskoj procedure”, zaključio je Bogdanović.

Ranije je najavljeno da će sjednica Predsjedništva Demokrata biti održana tokom ove sedmice.

