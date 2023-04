Bilstrom sjutra u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova Švedske Tobias Bilstrom sjutra će, u svojstvu predsjedavajućeg Savjeta Evropske unije (EU), posjetiti Crnu Goru.

Kako je najavljeno iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova, Bilstrom će se, u Vili Gorica, sastati sa novoizabranim predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i premijerom Dritanom Abazovićem.

“Susret će biti prilika za dalje jačanje prijateljskih međudržavnih odnosa, kao i potvrdu podrške Švedske evropskom putu Crne Gore, što je od posebnog značaja, imajući u vidu da je u januaru započelo šestomjesečno predsjedavanje te zemlje Savjetom EU”, navodi se u saopštenju.

