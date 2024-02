BiH uputila protestnu notu Crnoj Gori nakon sastanka Dodika i Mandića

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (BiH) uputilo je protestnu notu Crnoj Gori povodom sastanka predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika sa predsjednikom crnogorskog parlamenta Andrijom Mandićem.

To je, kako prenosi portal Radiosarajevo.ba, potvrdilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Protestna nota je, kako se navodi, upućena zbog toga što na zvaničnom sastanku Dodika i Mandića nije bilo obilježja BiH, već je iza Dodika stajala samo zastava entiteta Republika Srpska.

Dodaje se da je nota upućena i zato što je Mandić na sastanku govorio da su “Federacija Bosna i Hercegovina i Republika Srpska stvorile BiH”.

Dodik i Mandić su u utorak razgovarali u Skupštini Crne Gore, nakon čega je održana konferencija za medije na kojoj je Dodik kazao da je Mandiću dostavio predlog sporazuma o specijalnim odnosima Crne Gore i Republike Srpske.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS