Ben David:Želimo Zapadni Balkan u EU, ali vrijeme da se ubrzaju reforme

Beograd, (MINA) – Švedska želi Zapadni Balkan u Evropskoj uniji (EU), ali je vrijeme da se ubrzaju reforme i usaglase politike, ocijenila je švedska ambasadorka za Srbiju i Crnu Goru Anika Ben David.

Švedska je danas počela šestomjesečno predsjedavanje Savjetom Evropske unije (EU), a Ben Davim je poručila da žele dobrodošlicu zemljama Zapadnog Balkana.

Ben David je u intervjuu za Tanjug rekla da je poruka EU u Tirani na Samitu, prvom koji je održan van Unije, bila jasnija nego ikada.

“Čvrsto smo posvećeni i želimo dobrodošlicu zemljama Zapadnog Balkana u porodicu EU. Geopolitička realnost donijela je novu potrebu za hitnošću u procesu pristupanja EU. Ali mjerila kao osnovni uslovi i dalje važe”, kazala je Ben David.

Ona je dodala da postoji jasan put, jasna metodologija.

“Želimo da vidimo da se proces pridruživanja zasnovan na reformama ubrzava”, rekla je Ben David.

Ona je govorila o namjeri EU da nastavi da jača i intenzivira angažman u cilju transformacije Zapadnog Balkana, ocjenjujući da je vrijeme da se reforme ubrzaju, usaglase politike i preduzmu nove odlučne mjere za geostratešku orijentaciju Srbije i cijelog regiona.

Ben David je istakla da proces evrointegracija može biti zahtijevan.

“Promene dotiču DNK države i društva”, ukazala je Ben David.

Ona je naglasila da je krajnji cilj uspostavljanje jake državne uprave i demokratskih praksi koje omogućavaju adekvatno i demokratsko funkcionisanje institucija na polju bezbjednosti, pristupa pravdi, zaštiti ljudskih prava, pružanju javnih usluga, ekonomskih rezulata i stvaranja novih radnih mjesta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS