Belgija preuzela predsjedavanje Savjetom EU

Brisel, (MINA) – Belgija je danas preuzela polugodišnje predsjedavanje Savjetom Evropske unije (EU), a kao prioritete istakla je zaštitu građana, jačanje ekonomije i zajedničku budućnost.

Belgija, koja je jedna od šest zemalja utemeljivača Unije, u narednih šest mjeseci po 13. put predsjedavaće Savjetom EU-a, sa sloganom Zaštiti, ojačati, pripremiti.

“Prvi element je zaštititi naše građane, što znači pružiti bezbjednost i osigurati blagostanje, štititi naše granice, jačati socijalni i zdravstveni program, očuvati jedinstvo i podržati Ukrajinu, rekao je belgijski premijer Alexander De Croo, predstavljajući program predsjedanja.

Drugi prioritet je jačanje i konkurentnost evropske ekonomije na globalnom nivou, a treći priprema EU da može efikasno odgovoriti na izazove u budućnosti.

Kako prenosi HRT, glavni zadatak rotirajućeg predsjedništva je usaglašavanje zakonskih prijedloga između dvije zakonodavne institucije – Evropskog parlamenta i Savjeta EU-a.

Belgija će za pregovore u ime Savjeta EU-a imati samo četiri mjeseca na raspolaganju jer će u aprilu biti održana zadnja plenarna sjednica Evropskog parlamenta u ovom sazivu.

Ove godine Uniju očekuju izbori za Evropski parlament, zatim izbor nove Evropske komisije i novog predsjednika Europskog vijeća.

Izbori za Evropski parlament biće održaniod 6. do 9. aprila.

