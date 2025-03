Belan: EU da djeluje brzo i konkretno i u pravcu Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) treba da djeluje brzo, posvećeno i konkretno i u pravcu Zapadnog Balkana kako bi ga učinila svojom teritorijom, kazao je jedan od lidera Evropskog saveza i predsjednik Liberalne partije Vatroslav Belan.

On je na poziv Instituta za evropsku demokratiju IED prethodna dva dana u Sarajevu učestvovao na međunarodnoj konferencije na temu situacije u zemljama Zapadnog Balkana u kontekstu izbora i politike nove Evropske komisije, kao i druge administracije američkog predsjednika Donalda Trampa.

Kako je saopšteno iz Evropskog saveza, konferenciju je otvorio član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, a pozdravnu poruku je uputio, predsjednik IED i nekadašnji lider grupacije „Ulivo“ i gradonačelnik Rima Franćesko Ruteli.

Belan je, na panelu „EU i Zapadni Balkan – status quo i/ili proširenje? Perspektiva odnosa SAD – EU“, istakao da EU u novim geopolitičkim okolnostima mora biti fokusirana na kreiranje snažne pozicije kao globalne sile.

Kako je naveo, EU mora biti fokusirana na postavljanje vojne i političke strukture kojom će se samostalno dugoročno braniti od potencijalne vojne prijetnje Rusije i „meke moći“ režima ruskog predsjednika Vladimira Putina.

“Ako u tom procesu Zapadni Balkan ostavi po strani, EU će napraviti istorijski tešku grešku, koja za posljedicu može imati uređenje Zapadnog Balkana po mjeri partikularnih interesa drugih sila, uslovno u nekom dogovoru druge Trampove administracije i Rusije“, rekao je Belan.

On je upozorio da nakon toga EU za dugo više ne bi bio ni ključni ni uticajni faktor na procese u država Zapadnog Balkana.

„Moguće ponovno odlaganje konkretnih i vidljivih iskoraka na agendi proširenja, prije svega po pitanju primanja u članstvo Crne Gore i Albanije, bilo bi veoma naivno jer bi zasigurno omogućilo dalje jačanje ruskih proksija“, rekao je Belan.

Kako je kazao, to bi EU koštalo okolnosti da pored kritičnog istočnog krila na granicama sa Rusijom dobije još jedno kritično krilo i to na jugoistoku, u srcu kontinenta, na Zapadnom Balkanu.

Belan je dodao da SAD imaju pravo da mijenjaju vanjsku politiku i vanjskopolitičke prioritete, koliko god to bilo šokantno i dramatično u odnosu na višedecenijsko čvrsto savezništvo unutar bezbjednosnog i ekonomskog euro-atlantskog okvira postavljenog nakon Drugog svjetskog rata.

“Sada je zadatak EU da djeluje brzo, posvećeno i konkretno i u pravcu Zapadnog Balkana kako bi ga učinila svojom teritorijom”, naveo je Belan.

On je zaključio da ukoliko EU ne promijeni odnos prema proruskim vladama, liderima i političarima na Zapadnom Balkanu, postoji veliki rizik da će šansa za razvoj demokratije, slobode, vladavine prava, jačanja stabilnosti i bezbjednosti u regionu biti trajno izgubljena.

