Bečić: Ubrzanje evropskog puta imperativ i ključni zadatak Vlade

Podgorica, (MINA) – Ubrzanje evropskog puta Crne Gore imperativ je i ključni zadatak aktuelne crnogorske Vlade, poručio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić u razgovoru sa potpredsjednicom Evropske komisije (EK) za vrijednosti i transparentnost Verom Jurovom.

Kako je saopšteno iz Vlade, Bečić i ministar untrašnjih poslova Danilo Šaranović, razgovarali su danas sa Jurovom, tokom radne posjete Briselu.

Bečić je naglasio da Vlada posvećeno radi kako bi ispunila preostala privremena mjerila, ukazujući na dobru dinamiku u odnosu na planirane rokove u cilju dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

“Naš naredni cilj je dobijanje IBAR-a i zaista ubrzano, vrlo posvećeno i predano radimo na ispunjavanju privremenih mjerila koja su preostala”, kazao je Bečić.

Prema njegovim riječima, svih devet nacrta zakona iz oblasti medija i vladavine prava poslati su EK na mišljenje, a brojna mjerila su ispunjena.

Bečić je kazao da su nacrti zakona polovinom marta poslati EK i dodao da očekuje da Crna Gora uskoro dobije mišljenja kako bi se predlozi zakona mogli uputiti prema Skupštini.

“Precizno uređivanje pitanja registracije medija, povecanje izdvajanja za Fond za medijski pluralizam, borba protiv govora mržnje i dezinformacija, jačanje nezavisnosti javnog servisa, pooštravanje kriterijuma za izbor na ključne upravljačke i rukovodne pozicije, obezbjedjivanje održivosti lokalnih javnih emitera, zaštita novinara i njihovih izvora, jesu neke od brojnih novina koje donose medijski zakoni”, naveo je Bečić.

On je dodao da je i Ministarstvo unutrašnjih poslova završilo najveći dio posla.

“Imamo izuzetno dobru dinamiku u odnosu na planirane rokove, a dobijanjem IBAR-a, Crna Gora dobija priliku da već u ovoj godini zatvori nekoliko poglavlja i napravi ključni korak ka finalizaciji samog procesa”, istakao je Bečić.

Kako se navodi u saopštenju, Jurova je, u razgovoru sa Bečićem i Šaranovićem, čestitala na progresu koji je postignut u Crnoj Gori.

“Imajući u vidu da je Crna Gora prvi put ove godine uključena u mehanizam izvještavanja EU o vladavini prava u državama članicama, Jurova je posebno naglasila da će u izvještaju biti prepoznati rezultati koje je Crna Gora ostvarila u ključnim oblastima pravosuđa, antikorupcije i medijskih sloboda naglasivši da su mediji stub demokratije”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Jurova prenijela poruku podrške u sprovođenju daljih reformskih procesa na putu ka članstvu Crne Gore u EU.

