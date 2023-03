Bečić: Razumljivo da razne politike imaju panične reakcije

Podgorica, (MINA) – Kandidat Demokrata za predsjednika države Aleksa Bečić poručio je da će se u nedjelju boriti za građane, nove pobjede i za svaku vjeru i naciju, kao najveće bogatstvo Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Demokratske Crne Gore, Bečić je na “Putu časti” obišao Andrijevicu, Plav i Gusinje.

On je kazao da je razumljivo da razne politike i njihovi nosioci imaju panične reakcije nakon serijskih poraza na svim izborima u posljednjih 30 mjeseci, ali da to neće promijeniti realnost.

Kako je rekao Bečić, “privilegovanima” i njihovim nepočinstvima odsviran je kraj.

“Jer narod Crne Gore je uvijek trpio sve dok mu se ne udari na čast i dostojanstvo, ako se to desi naš narod više ne prašta”, naveo je Bečić.

On je kazao da Crna Gora nije ničija privatna svojina.

“Ni samoprozvanog “državnika” koji je devedesetih radio sve da jake države ne bude, ni njegovog sina, ni brata”, rekao je Bečić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora nije turistička destinacija za one koji je posjećuju samo onda kad im ofšor destinacije dosade.

“Crna Gora je naša zemlja, naša kuća na čvrstim temeljima – temeljima časti, poštenja i date riječi”, kazao je Bečić.

On je poručio da od toga nikad neće odstupiti.

“Zato ću se 19. marta boriti za vas, za nove pobjede, za svaku vjeru i svaku naciju kao najveće bogatstvo Crne Gore”, istakao je Bečić.

Kako je naveo, nije ni lako ni svejedno govoriti o svemu onome šta je bilo i dešavalo se na političkoj sceni Crne Gore pune tri decenije.

Bečić je rekao da je lako bilo pobjeći i izbjeći sve nevolje koje je narod osjetio na svojoj koži, ali da je trebalo hrbrosti i mudrosti suprotstaviti se i pobijediti upornošću i istinom.

“Onima koji se pozivaju na egal, a jasno je bilo i nama i njima da jednakost nikada nije postojala među nama u prethodne tri decenije, pokazaćemo da tajkunizacija nije patriotizam, na koji se oni beskrupulozno pozivaju”, naveo je Bečić.

On je dodao da je patriotizam ulaganje u Crnu Goru i svakog čovjeka koji u njoj živi.

“Monotoni i nedinamični trzaji ovog režima i dalje pozivaju na podjele i razdore. E to više neće biti. Biće građanska, biće poštena i biće časna Crna Gora”, poručio je Bečić.

