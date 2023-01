Bečić: Potreban funkcionalan Ustavni sud koji nije plod jeftinih političkih dogovora

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potreban funkcionalan, istinski nezavisan, profesionalan i kredibilan Ustavni sud, koji nije plod jeftinih političkih dogovora, kazao je predsjednik Demokrata Aleksa Bečić.

Bečić, koji boravi u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), kazao je da je imao veoma uspješan i produktivan dan u Stejt departmentu, koji je rezultirao sa šest radnih sastanaka, sa visokim američkim zvaničnikom Grabijelom Eskobarom, ali i drugim visokim zvaničnicima i rukovodiocima u Stejt departmentu.

On je kazao da se na sastancima razgovaralo o evroatlantskom partnerstvu, evropskim integracijama, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i borbi za građansku Crnu Goru lišenu podjela, mržnje, svađe i ekstremizama.

Bečić je naveo da su razgovarali i o deblokadi određenih procesa, funkcionalnosti institucija, medijskim slobodama i drugim gorućim temama od kojih zavisi napredak Crne Gore i ubrzanje integracija.

“Jasno je da nam je potreban funkcionalan Ustavni sud i očekujemo da ćemo ga uskoro dobiti, ali Ustavni sud koji nije mjera ili koji nije plod nekih jeftinih političkih dogovora, političkih prevaga ili uticaja u tako važnoj instanci i instituciji kako je nekada bilo”, rekao je Bečić.

On je dodao da je potreban istinski nezavisan, profesionalan i kredibilan Ustavni sud, koji treba da pruži sve ono što mu Ustav nalaže.

Bečić je istakao da Crnoj Gori treba takav Ustavni sud, takva nezavisna, profesionalna i kredibilna Agencija za sprečavanje korupcije.

“Takvo sudstvo u cjelosti treba Crnoj Gori, jer Crnoj Gori trebaju jake i nezavisne institucije, ekonomski slobodni i osnaženi građani, politički slobodni građani”, kazao je Bečić.

Kako je kazao, potreban je jedan ambijent koji će omogućiti da Crna Gora konačno iskorači.

“Da se ne vraćamo u prošlost, da ne gledamo iz prizme prošlosti, već da snažno zakoračimo u budućnost, jer je to u našem zajedničkom interesu”, dodao je on.

Bečić je kazao da treba da nastave da snažno podržavaju i pomažu aktivnosti državnog tužilaštva i Specijalnog državnog tužilaštva (SAD), da nastavi sa ohrabrajućim vijestima i da ruka pravde nastavi da djeluje nezavisno i nepristrasno u Crnoj Gori.

“Ali i da damo svi svoj maksimum, a tu imamo veliku spremnost i naših međunarodnih partnera, da se i kadrovski i operativno i tehnički ojača naše tužilaštvo, kako bi njihov rad, na zadovoljstvo i domaće i međunarodne javnosti, bio još uspješniji i djelotvorniji, kao što je to slučaj u prethodnih godinu”, naveo je Bečić.

On je kazao da je na sastancima istakao da su Demokrate, kao što je svima već dobro poznato, partija koja iza svojih riječi stoji konkretnim djelima i partija koja je snažna i jaka, dobro organizovana, demokratska, evropska, građanska i evroatlantska.

“Mi smo privrženost ovim vrijednostima dokazivali nebrojeno puta, i ne samo dok smo bili vlast, već i dok smo bili opozicija, jer truli kompromisi za nas ne postoje”, naveo je Bečić.

Kako je rekao, brojnim glasanjima i odlukama Demokrate su to pokazale, što se veoma poštuje i cijeni.

Bečić je kazao da kada je neko politički čist, slobodan, kredibilan i kada istinski baštini i vjeruje u evroatlantske vrijednosti, onda je partner u punoj mjeri i kapacitetu.

On je naveo da su Demokrate odigrale veoma konstruktivnu i važnu ulogu u izboru kredibilnog i nezavisnog Tužilačkog savjeta.

“Vidjeli smo sada koliko je to bitno i koliko je važno da to nikada nije plod partijskih trgovina, kada govorimo o krovu bilo koje institucije u Crnoj Gori, već zaista plod onog što su čisti i jasni principi”, dodao je Bečić.

Kako je kazao, usljed bujanja i različitih vrsta nacionalizama, ekstremizama i kriminala i korupcije, koje definitivno ima u Crnoj Gori, postoji velika potreba i velika je odgovornost na partijama slične programske orjentacije, na građanskim partijama da zajedno, udruženo i objedinjeno djeluju.

Bečić je dodao da je odgovornost na tim partijama da donesu mudre i odgovorne odluke u susret budućim političkim izbornim procesima.

“Jer ukoliko te odluke zaista budu u interesu građana, budu mudre i budu odgovorne, možemo imati Crnu Goru kao politički apsolutno stabilnu, kao uspješnu evropsku i evroatlantsku priču u svim narednim godinama i decenijama”, naveo je Bečić.

On je istakao da mudrost sa njihove strane dolazi, da je tu i da će je uvijek biti, a odgovornost i spremnost da se podrede najvećem državnom interesu – interesu građana Crne Gore.

“Vidjećemo da li će i svi drugi odgovoriti zadatku”, poručio je Bečić.

Kako je dodao, nadaju se da hoće, jer Crnoj Gori treba pobjeda tih politika.

“Zato što to istinski znači stabilnu Crnu Goru, pobjedu konačnu, definitivnu i trajnu, i nad kriminalom i nad korupcijom, nestabilnošću i raznim vrstama ideološko-identitetskih igranki, odnosno utakmica”, rekao je on.

Bečić je dodao da očekuju i da je potrebno da svi politički subjekti, bez obzira na kojoj se strani nalaze, podnesu jednu vrstu žrtve na partijskom planu, zarad opšteg dobra, zarad dobra Crne Gore.

Kako je kazao, to je potrebno jer su evropske i evroatlantske integracije, sve zajedničke tekovine i uspješna budućnost države nešto što mora biti uvijek iznad sitnih partijskih kalkulacija.

“Zato vjerujem i nadam se da će negdje razum, racionalnost i odgovornost preovladati i da možemo očekivati dobre vijesti u narednom periodu”, rekao je Bečić.

On je dodao da je prva itekako značajna i veoma dobra stvar, koja bi negdje “ubrizgala to neophodno gorivo” i dala impuls, izbor sudija Ustavnog suda, ali na način koji znači punu kredibilnost te najviše sudske instance.

