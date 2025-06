Bečić: Otvoriti proces vetinga u sektoru odbrane

Podgorica, (MINA) – Izborom novog načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) biće otvoren dugočekani proces vetinga u sektoru odbrane, ocijenio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić.

On smatra da je pored borbe protiv organizovanog kriminala i sistemske korupcije, jedan od najvažnijih i najosjetljivijih poslova sveobuhvatan veting, temeljna provjera integriteta i lojalnosti institucijama države, u četiri ključna stuba bezbjednosti Upravi policije, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, VCG i pravosuđu.

“Snaga države se ogleda u stepenu integriteta onih na kojima ona počiva. Zato onaj ko drži pušku, ko vodi istragu, ko donosi presudu i ko raspolaže tajnim dokumentima mora imati neupitnu moralnost, stabilnost, hrabrost i obavezu isključivo prema državi i njenim institucijama”, naveo je Bečić u izjavi dostavljenoj medijima.

On je rekao da vjeruje da će izborom novog načelnika Generalštaba VCG biti otvoren dugočekani proces vetinga u sektoru odbrane, koji bez novog načelnika nije ni bio moguć.

Bečić je kazao da taj proces ne smije više da čeka i da Vojska mora pripadati državi, ne lobijima, ne podjelama, ne inerciji bivšeg sistema.

“Veća izdvajanja za odbranu, kao što su jasno preporučili naši ključni međunarodni partneri, nijesu puko povećanje budžeta, već ulaganje u pouzdanost, interoperabilnost i čast onih koji čuvaju granice i mir”, naveo je Bečić i dodao da bez vetinga i čistih institucija nema suverenosti.

On je, kao potpredsjednik Vlade, pozvao sve ministre iz Demokratske Crne Gore da, u svojim resorima, bez izuzetka i odlaganja, sprovedu detaljan veting svakog pojedinca koji ima pristup moći, podacima i državnoj odgovornosti.

“Ko to može, ima našu punu podršku. Ko to ne želi, ili ne može, zahvalićemo mu se na dosadašnjoj saradnji. Crnoj Gori ne treba niko ko ne smije da pogleda sistem u oči. Vrijeme je da svi koji žele da služe, budu provjereni. A svi koji žele da se sakriju, budu otkriveni”, poručio je Bečić.

