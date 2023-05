Bečić i Abazović potpisali Sporazum sa mladima

Podgorica, (MINA) – Lideri koalicije Hrabro se broji Aleksa Bečić i Dritan Abazović danas su u Podgorici sa mladima potpisali Sporazum, koji ih obavezuje da će mladi dobiti šansu odmah, kao i da ih vide na odgovornim pozicijama u državi i pozicijama odlučivanja.

Iz Građanskog pokreta (GP) URA saopšteno je da, na talasu promjena koje se događaju u Crnoj Gori, mladi igraju ključnu ulogu.

„Zato se koalicija Alekse i Dritana – Hrabro se broji danas na skupu u Podgorici obavezala kroz potpisivanje Sporazuma “Brojimo hrabro ideje mladih”, da će mladima pružiti odgovornost za vođenje države“, navodi se u saopštenju.

Nosilac liste „Aleksa i Dritan – Hrabro se broji!“ Aleksa Bečić kazao je da se svijet mijenja, a da mladi razumiju promjene i znaju da odgovore zahtjevima.

Abazović je kazao da je to velika promjena koja mora da se dogodi, ukoliko se želi da Crna Gora dobije bolji životni standard.

Iz URA-e su kazali da uz podršku iskusnih i politiku međugeneracijske saradnje, država ide ka boljem ekonomskom standardu.

„Lideri koalicije Hrabro se broji Aleksa Bečić i Dritan Abazović danas su sa mladima potpisali sporazum koji ih obavezuje da će mladi dobiti šansu odmah, te da ih vide na odgovornim pozicijama u državi i pozicijama odlučivanja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Bečić i Abazović podijelili mišljenje da se svijet promijenio poslije kovida, da je digitalizacija u prvom planu, kao i da mladi znaju da odgovore zahtjevima promjena i da ih danas treba uključiti u odgovorne poslove.

Kako se dodaje, uloga države mora biti da omogući prelazak iz djetinjstva u odraslo doba kroz davanje šansi dobrim poslovnim idejama, stanovanjima, stipendijama, ali i sa konkretnim odgovornim zaposlenjima i državnim funkcijama.

„Politika za mlade se ne može više tretirati kao dio drugih politika, ona mora imati svoja načela”, kazao je Bečić.

On je dodao da Sporazum sa mladima nudi rješenja za stipendije i istraživački rad, izgradnju studentskih domova po standardima Evropske unije (EU), izgradnju stanova za mlade, kao i optimizaciju poreza za prvi stan.

“Obavezujemo se i da ćemo izgraditi nacionalni fudbalski stadion”, naveo je Bečić.

U saopštenju se navodi da se Sporazum sa mladima temelji na demokratičnosti, pluralnosti, integralnosti, saradnji između generacija, jednakosti, nediskriminaciji i pravičnosti, multikulturalnosti, želji da podstiče na zdrav način života, poštovanju prirode i ekologije i uključivanju u politički i privredni život Crne Gore.

Abazović je istakao da u pomirenoj, ravnopravnopravnoj i bogatoj Crnoj Gori mladi moraju imati glavnu ulogu, a ne samo dobru perspektivu.

On je naglasio da je Vlada počela sa borbom protiv korupcije i da je počeo konačno da se uređuje takozvani „crni trg rada“ kako mladi ne bi bili ponižavani i prevareni prilikom studentskog rada ili prvog posla sa kojim se suočavaju.

Iz URA-e su rekli da je skup prošao u atmosferi dijaloga, saradnje, ali i teških pitanja na koje su lideri davali iskrene odgovore.

“Glavna poruka skupa koalicije je da se traže mladi i hrabri ljudi puni želje da rade da se uključe u započeti posao uređenja Crne Gore i čišćenja sistema“, dodali su iz URA-e.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS