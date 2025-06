Bečić: Cilj profesionalizacija sektora bezbjednosti i odbrane

Podgorica, (MINA) – Profesionalizacija sektora bezbjednosti i odbrane, zasnovana na integritetu, cilj je aktuelnog menadžmenta tog sektora, kazao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić i poručio da od vetinga i čišćenja institucija od nedozvoljenih uticaja zavisi ozdravljenje društva i dugoročni opstanak Crne Gore.

Bečić je to rekao na sastanku sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem i novoimenovanim načelnikom Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Miodragom Vuksanovićem.

Kako je saopšteno iz Bečićevog kabineta, na sastanku je razgovarano o izazovima i prilikama koje stoje pred VCG, kao i o modalitetima za rješavanje problema deficita ljudskih resursa i unapređenju opremljenosti i obučenosti pripadnika Vojske.

On je kazao da mu je zadovoljstvo što je na čelo Vojske imenovan profesionalac poput Vuksanovića.

„Kao što se i na primjeru direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića pokazalo, naše zalaganje i insistiranje na određenim kadrovskim rješenjima nema nikakve veze sa politizacijom“, rekao je Bečić.

Kako je kazao, sa Vuksanovićem se upoznao danas.

„Naš cilj je isključivo profesionalizacija sektora bezbjednosti i odbrane, zasnovana na integritetu, što već daje konkretne rezultate, poput onih koje danas vidimo u radu Uprave policije“, poručio je Bečić.

On je istakao da je veting najvažniji proces za budućnost crnogorskog društva.

„Od vetinga, odnosno čišćenja institucija od svih nedozvoljenih uticaja zavisi proces ozdravljenja našeg društva i dugoročni opstanak Crne Gore“, rekao je Bečić.

On je naveo da su jefitni pokušaji onih koji imaju strah od provjera i njihovih pokrovitelja, da veting izjednače sa revanšizmom.

„Niti jedan častan i profesionalan pojedinac neće biti pomjeren iz službe. Naprotiv, od aktuelnog menadžmenta biće maksimalno uvažen i motivisan da ostvaruje rezultate“, rekao je Bečić.

Kako je naveo, sistem moraju očistiti od kompromitovanih pojedinaca koji su ga unizili kroz saradnju s kriminalom, kao i drugim vrstama nedozvoljenih uticaja ili nedostojnih postupanja.

„Takvi neće nositi značku crnogorskih bezbjednosnih službi“, poručio je Bečić.

Bečić je pozvao Vuksanovića da se posebno posveti približavanju vojne profesije mladima.

„Moramo im ukazati na sve prednosti koje ovaj poziv donosi: od privilegije da služite i predstavljate svoju zemlju, zatim prestižnog obrazovanja i mogućnosti napredovanja, do radno-pravnih uslova odnosno benefita“, naglasio je Bečić.

Vuksanović je rekao da je svjestan izazova, ali da će se truditi se da ih zajedno sa Bečićem i Krapovićem rješavaju.

„Ljudski resurs nam je prioritet broj jedan. U početku ću se fokusirati na kratkoročna rješenja, a zatim temeljno raditi na predlaganju srednjoročnih i dugoročnih mjera. Sistem ćemo unaprijediti i dati podstrek časnim profesionalcima da se u njemu ostvare i u njemu vide svoju budućnost“, kazao je Vuksanović.

On je naveo da su veting i druge reforme neophodne.

