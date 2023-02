Baltičke države model uspjeha na putu u evropsku porodicu

Podgorica, (MINA) – Baltičke države su uzoran model uspješnog prolaska kroz tranziciju i ostvarivanja reformi na putu do prijema u evropsku porodicu, saopšteno je na sastanku predsjednika Crne Gore Milo Đukanović sa premijerkom Estonije Kajom Kalas, na početku Minhenske bezbjednosne konferencije.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje Predsjednika, Kalas je konstatovala da Zapadni Balkan u uslovima agresije na Ukrajinu nema potrebnu pažnju.

“Uz podsjećanje da je Estonija prva uspostavila diplomatske odnose sa Crnom Gorom, zahvalila je za doprinos Crne Gore kao članice NATO-s i za dobro savezništvo, kojim se potvrđuje da i male zemlje mogu snažno doprinositi stabilnosti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Kalas ohrabrila Crnu Goru da ostane na putu integracija kao zemlja predvodnik, uz puno razumijevanje za izazovan proces reformi kroz koje je prošla i Estonija, a od kojih država na kraju procesa dobija benefite.

Ona je zahvalila Crnoj Gori što je, u svijetlu regionalnih problema, čvrsto uz evropsku vanjsku politiku i Ukrajinu.

Đukanović je pozdravio kontinuirani interes Estonije za stanje u regionu Zapadnog Balkana, posebno u kontekstu rata u Ukrajini i čestitao na nepokolebljivom stavu te države kada je riječ o odbrani ukrajinskih interesa.

On je zahvalio za podršku perspektivi članstva Zapadnog Balkana u EU.

Kako je istakao, Baltičke države su, počev od Estonije, uzoran model uspješnog prolaska kroz tranziciju i ostvarivanja reformi na putu do prijema u evropsku porodicu, što je jedina prava budućnost za region.

“Đukanović je upoznao sagovornicu sa aktuelnim prilikama u regionu koje karakteriše ozbiljna vrijednosna devastacija, kao i o unutrašnjoj situaciji u Crnoj Gori i neophodnosti izlaska iz krize kroz vanredne izbore i uspostavljanje pune stabilnosti, kako bi se država vratila punoj implementaciji evropske agende”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Đukanović i Kalas očekuju da predstojeći NATO samit bude uspješan, kao i da su istakli važnost jačanja istočnog krila i skorog završetka procesa prijema Švedske i Finske.

