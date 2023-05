Bajden: Ubrzati reforme na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džozef Bajden čestitao je crnogorskom predsjedniku Jakovu Milatoviću izbor na tu fukciju, navodeći da bi trebalo da iskoristi taj trenutak kako bi ubrzao sprovođenje reformi neophodnih za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

“Radujem se unapređivanju bliske saradnje naše dvije države, podršci Crnoj Gori na njenom putu integracije u EU, i proširenju naših sigurnosnih i ekonomskih veza”, naveo je Bajden u čestitki.

On je ukazao da Milatović preuzima dužnost u trenutku velikih izazova, “kada je surovi rat Rusije na Ukrajinu uzdrmao mir u Evropi”.

“Posvećenost Crne Gore u pružanju humanitarne i bezbjednosne pomoći Ukrajini, javna osuda ruske agresije i usklađenost sa sankcijama EU ka Rusiji, kao i prihvatanje izbjeglica iz Ukrajine predstavljaju model solidarnosti i regionalnog liderstva”, naveo je Bajden.

Doprinos Crne Gore u osnaživanju istočnog boka NATO-a, kako je rekao, pokazuje posvećenost zemlje tom savezu.

“Nastavak naše saradnje u susret izazovima koji su pred nama, osnaživanje veza između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, zajedno sa NATO saveznicima i evropskim partnerima je značajnije nego ikada do sada”, istakao je Bajden.

On je rekao da su izbori u Crnoj Gori još jednom pokazali da građani žele ulazak države u EU kako bi obezbijedili bolju budućnost za svoju zemlju.

“Ohrabrujem Vas da iskoristite ovaj trenutak kako biste ubrzali usvajanje i sprovođenje reformi neophodnih za članstvo u EU”, naveo je Bajden.

On je poručio da će SAD nastaviti da blisko sarađuju sa Crnom Gorom dok ide naprijed ka dostizanju tog važnog cilja, i istovremeno jača multietničku demokratiju.

“Spremni smo da pružimo podršku u jačanju vladavine prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i produbljivanju regionalne ekonomske i energetske saradnje”, naglasio je Bajden.

On je dodao da se raduje nastavku bliskog partnerstva dvije države tokom mandata Milatovića.

