Autorski članak ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država Džudi Rajzing Rajnke

Sjedinjene Države suzbijaju ilegalnu imigraciju

Donald Tramp je svoj drugi mandat počeo s ciljem da uvede Ameriku u novo zlatno doba. Stoga on i državni sekretar Marko Rubio ističu da sve što radimo, svaki dolar koji potrošimo, treba da pomogne Sjedinjenim Državama da budu sigurnije, jače i prosperitetnije. Jedna od ključnih platformi zbog koje su američki građani izabrali predsjednika Trampa jeste zaustavljanje ilegalne imigracije, i zato želim da podijelim nekoliko informacija o američkoj imigracionoj politici.

Poruka je jasna: ako pokušate da uđete ilegalno u Sjedinjene Države, date lažne informacije da biste dobili vizu, radite bez legalne dozvole ili ostanete u Sjedinjenim Državama nakon što vam istekne viza ili period bezviznog boravka suočićete se sa ozbiljnim kaznama. To uključuje zatvorsku kaznu, deportaciju i trajnu zabranu dobijanja američke vize u budućnosti. Stoga, ako imate porodicu ili prijatelje koji su ilegalno u Sjedinjenim Državama, sada je vrijeme da im kažete da se vrate kući.

Bićete uhvaćeni ako pokušate da uđete ili ostanete ilegalno

Nažalost, neki ljudi vjeruju da mogu ući u Sjedinjene Države i izbjeći da budu uhvaćeni. To nije tačno. Trampova administracija je pojačala sigurnost granica i znatno povećala broj uhapšenih i deportovanih ilegalnih imigranata.

U februaru 2025. godine, broj ilegalnih prelazaka granice je pao 94% u poređenju sa februarom 2024. godine, dok je broj hapšenja unutar Sjedinjenih Država onih koji su ilegalno prešli granicu porastao 627%. Jednostavno rečeno, ako pokušate preći granicu SAD-a ili ostati ilegalno u Sjedinjenim Državama, bićete uhvaćeni, pritvoreni i deportovani. Takođe vam može biti trajno zabranjeno da se ikada vratite ili se možete suočiti sa novčanim kaznama i krivičnim prijavama.

Prevara u vezi sa američkim vizama ima ozbiljne posljedice

Proces dobijanja američke vize je najsigurniji na svijetu. Ipak, neki ljudi nerazumno pokušavaju da prevare sistem koristeći lažne dokumente, lažući prilikom apliciranja ili ostajući nekon isteka vize. Zapravo, previše crnogorskih putnika u SAD je ostalo nakon isteka vize ili ilegalnim radom prekršilo uslove dozvoljene vizom. Ovo su primjeri prevare u vezi sa vizama, što predstavlja ozbiljan zločin. Ako prekršite zakon na ovaj način, bićete kažnjeni i možda vam nikada neće biti dozvoljeno da ponovo uđete u Sjedinjene Države.

Putovanje do američke granice je opasno

Putnici sa Balkana su poznati po tome da na sopstvenu odgovornost pokušavaju opasnim putem ilegalno da pređu u Sjedinjene Države. Shvatite da su vaša sigurnost – pa čak i vaš život – u opasnosti. Kriminalne grupe, karteli i trgovci ljudima ciljaju ilegalne imigrante, podvrgavajući ih nasilju, iznudi i napadima. Mnogi koji pokušaju ovakvo putovanje nikada ne stignu do svog odredišta.

Sjedinjene Države rade sa drugim zemljama na zapadnoj hemisferi kako bi zaustavile i deportovale ljude koji pokušavaju da uđu ilegalno prije nego što uopšte stignu do granice SAD-a. Osiguravanjem naših granica, ne samo da štitimo američke građane, već i sprečavamo patnje uzrokovane ilegalnom imigracijom.

Predsjednik Tramp smatra sve odgovornima

Vlada Sjedinjenih Država takođe preduzima mjere protiv onih koji pomažu drugima da ilegalno uđu u zemlju. To uključuje krijumčare, trgovce ljudima, falsifikatore dokumenata, pa čak i strane vladine zvaničnike koji dozvoljavaju nastavak ilegalne imigracije.

Nedavno je državni sekretar Marko Rubio najavio novu politiku ograničenja viza za strane zvaničnike – uključujući zaposlene u organima za imigraciju, carine i luke – koji ne pomažu u zaustavljanju ilegalne imigracije. Ovo se nadovezuje na slična postojeća ograničenja za one u transportnoj i turističkoj industriji. Oni koji ugrožavaju sigurnost SAD-a omogućavanjem ilegalne imigracije nisu dobrodošli u našu zemlju.

Izbor je jasan – slijedite zakon

Rizici pokušaja ilegalne imigracije u Sjedinjene Države daleko nadmašuju bilo kakve potencijalne koristi. Ilegalni ulazak krši zakone SAD-a, dovodi vašu sigurnost i dobrobit u opasnost, te šteti vašoj budućnosti i budućnosti vaše porodice. Kazne su ozbiljne: zatvorska kazna, razdvajanje od porodice i trajne zabrane ponovnog ulaska u Sjedinjene Države.

I, ako znate nekoga ko je ilegalno u Sjedinjenim Državama, najbolje što možete učiniti za nju ili njega je da ih ohrabrite da odu sada, prije nego što budu uhvaćeni. Za sve poruka je jednostavna: napravite pravi izbor, slijedite zakon i ne rizikujte svoju sigurnost, svoju porodicu i svoju budućnost.

