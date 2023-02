Ambasadori Kvinte: Poslanici da preduzmu završne korake u kompletiranju Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Ambasadori Kvinte pozdravili su odluku Ustavnog odbora da predloži kandidate za sudije Ustavnog suda, navodeći da je sada na poslanicima da na plenarnoj sjednici parlamenta preduzmu završne korake u tom procesu.

Ambasadori Kvinte kazali su da su ohrabreni što su stranke iz širokog političkog spektra radile zajedno i postigle dogovor.

“Sada je na poslanicima da na plenarnoj sjednici preduzmu završne korake u ovom produženom procesu”, navodi se u Fejsbuk /Facebook/ objavi Britanske ambasade.

Kako se ističe, ponovno uspostavljanje potpuno funkcionalnog Ustavnog suda neophodno je za funkcionisanje demokratije u državi i u interesu je svih građana.

“To bi označilo važan iskorak iz ustavne krize i korak ka neophodnim reformama koje će omogućiti državi da krene naprijed na putu integracije u EU”, zaključili su ambasadori Kvinte.

