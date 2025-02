Ambasada Palestine ogorčena zbog Mandićeve posjete Starom gradu Jerusalima

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić posjetom Starom gradu u Jerusalimu ignorisao je patnje palestinskih hrišćana i muslimana, koji se u tom gradu svakodnevno suočavaju sa egzistencijalnom prijetnjom, saopšteno je iz Ambasade Palestine u Crnoj Gori.

Iz tog diplomatskog predstavništva kazali su da su ogorčena zbog posjete Mandića Starom gradu.

Iz palestinske Ambasade su kazali da je Istočni Jerusalim, uključujući Stari grad i njegova hrišćanska i muslimanska sveta mjesta, glavni grad države Palestine.

“To što je vojno okupiran i silom kontrolisan od izraelske vojske ne daje joj nikakav legitimitet niti pravo nad gradom“, istakli su iz Ambasade.

Oni su naveli da su međunarodno pravo, rezolucije Ujedinjenih nacija, uključujući i rezolucije Savjeta bezbjednosti, zajednički stav Evropske unije, kao i zvanični stav Crne Gore, jasni u definisanju Istočnog Jerusalima kao okupirane palestinske teritorije i odbijanju priznavanja izraelskog suvereniteta nad njim.

U saopštenju se navodi da svaka strana zvanična posjeta Istočnom Jerusalimu, koja nije koordinisana sa palestinskom Vladom, ohrabruje Izrael da nastavi sa očiglednim kršenjem međunarodnog prava, uključujući i tekuće ratne zločine nad palestinskim narodom u Gazi i na Zapadnoj obali, uključujući Jerusalim.

„Takva posjeta ignoriše patnje palestinskih hrišćana i muslimana, koji se u Jerusalimu svakodnevno suočavaju sa egzistencijalnom prijetnjom pod izraelskim ugnjetavanjem i kršenjem njihovih prava, uključujući pravo na slobodu vjeroispovjesti, i šteti izgledima za pravedan mir“, kaže se u saopštenju.

Iz Ambasade Palestine su zahvalili na principijelnom stavu crnogorske Vlade, zasnovanom na međunarodnom pravu, u pogledu prava palestinskog naroda da živi u miru i slobodi u nezavisnoj palestinskoj državi u granicama iz 1967. godine, sa Istočnim Jerusalimom kao njenim glavnim gradom.

Oni su pozvali sve crnogorske zvaničnike da poštuju taj stav.

„Ambasada ponovo potvrđuje svoju posvećenost očuvanju i razvoju odličnih postojećih odnosa sa Crnom Gorom i njenim narodom, zasnovanih na prijateljstvu, uzajamnom poštovanju i zajedničkim univerzalnim ljudskim vrijednostima“, zaključili su iz Ambasade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS