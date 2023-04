Adžić: Krivično procesuirani učesnici incidenta u Baru

Podgorica, (MINA) – Službenici policije identifikovali su i uhapsili petog učesnika incidenta u Baru, u kojem su napadnute dvije maloljetne osobe iz Bosne i Hercegovine (BiH), kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je kazao da je Uprava policije preduzela niz aktivnosti u cilju rasvjetljavanja napada na sportiste Atletskog kluba (AK) Sarajevo i da su identifikovne četiri maloljetne osobe iz Bara od kojih su prikupljena obavještenja.

“Sinoć je identifikovan i peti učesnik incidenta koji je uhapšen i on će danas biti saslušan”, naveo je Adžić.

Kako je kazao, napad na sportiste AK Sarajevo u Baru, koji je opravdano izazvao veliku pažnju javnosti, kako u Crnoj Gori, tako i u BiH, nije stvarni pokazatalj gostoprimljivog naroda u Crnoj Gori u koju je svaki dobronamjerni građanin dobrodošao.

“Povrijeđenim sportistima želim brz oporavak, u nadi da će Crnu Goru posmatrati kroz neke ljepše momente i bolje ljude, kakvih je zasigurno mnogo više nego izgrednika koji narušavaju sliku o našoj zemlji”, poručio je on.

Adžić je kazao da je sa događajem je upoznat tužilac za maloljetnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru po čijem nalogu će protiv maloljetnika biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda.

“Događaj iz Bara, kao i niz drugih kojima svjedočimo ovih dana nas opominju da dodatno moramo raditi na sprečavanju vršnjačkog nasilja, što će biti naš prioritet u narednom periodu”, rekao je Adžić.

