Abazović: Žao mi je što četvrti sudija nije dobio podršku

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović čestitao je poslanicima koji su danas glasali za tri kandidata za sudije Ustavnog suda, dodajući da se nada da će u drugom krugu glasanja ta institucija biti kompletirana.

Abazović je, na konferenciji za novinare nakon zajedničke sjednice vlada Crne Gore i Albanije u Podgorici, komenatrišući izbor sudija Ustavnog suda, rekao je da je pređena velika stepenica, ali da žali što nije izabran i četvriti sudija.

On je kazao da ne može da vjeruje da Demokratska partija socijalista (DPS) nije glasala za četvrtog kandidata iz reda manjinskih naroda.

„Građani Crne Gore to ne traba da zaborave, s obzirom na to da idu predsjednički izbori 19. marta, jer će DPS vjerovatno sa sa svojim parterskim strankama tražiti podršku manjinskih naroda“, poručio je Abazović.

On je čestitao poslanicima koji su glasali za četvrtog kandidatata.

„Nadam se da ćemo na ponovnom glasanju dobiti i posljednjog sudiju Ustavnog suda“, dodao je Abazović.

On je, komentarišući novu rundu pregovora između Srbije i Kosova koja danas poćinje u Briselu, kazao da Vlada Crne Gore maksimalno podržava dijalog između Beograda i Prištine.

„Mislimo da je francuski-njemački plan dobar, da moramo da imamo normalizaciju odnosa u regionu. Ne možemo da kažemo ko i kako će politički djelovati, ali naša budućnost je u saradnji, poštovanju i više nego siguran sam da će svako imati dobrobit od toga“, poručio je Abazović.

On je ponovio da zvanična Podgorica podržava sporazum i proevropsku budućnost cijelog Zapadnog Balkana.

„Ne podržavamo podjele 90-ih, politike podjela, nacionalizma, konflikta. Mi podržavao sporazum, dijalog i saradnju. Želim da vjerujem da će lideri Srbije i Kosova shvatiti ovu poruku. Status quo ne donosi nikome ništa dobro“, istakao je Abazović.

Rama je rekao da Albanija nije super sila kao što su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, i da ne pripada Albaniji da kaže stranama u dijalogu „bez uslova“ ili „sa uslovima“.

„Ovo je problem strana u dijalogu i oni su ti koji imaju odgovornost da odluče u ime svojih zemalja i koji će platiti cijenu njihovih pogrešnih odluka“, rekao je Rama.

On je kazao da je sporazum baziran na francusko-njemačkom planu „najbolja stvar koja je ikada bila za stolom“.

„Ovo je moje mišljenje i poštujem suverentitet dvije strane da odluče o njima“, dodao je Rama.

Komentarišući slučaj kada su crnogorski policajci na graničnom prelazu Sukobin maltretirali državljanina Albanije, Rama je rekao da je zato potrebna veća regionalna sasradnja koja ne poznaje granice.

“Ovo su tipični slučajevi gdje su kobajagi patriote i nacionalisti, i oni kojima se nije dala mogućnost da postanu heroji, spremni da zapale planetu“, rekao je Rama.

Abazović je kazao da mu je žao što se desio incident na graničnom prelazu Sukobin i istakao da je svako ko dolazi u Crnu Goru dobrodošao.

On je rekao da se izvinio albanskom profesoru zbog neprijatnosti koje je doživio, pozivajući ga da posjeti Crnu Goru.

„Žao mi je što se incident desio. Privedeni su akteri incidenta. Ne volim da se ova situacija politiziju, tiče se momenta koji je bio užasan“, naveo je Abazović.

Komenatrišući regionalnu inicijativu Otvoreni Balkan, Rama je rekao da u njoj ne treba tražiti skrivenu ruku.

„Nemojte iza Otvorenog Balkana vidjeti Kineze, Ruse, niti Marsovce. To je naša inicijativa za oživljavanja i implementiranje načela i ciljeva Berlinskog procesa“, dodao je Rama.

Abazović je rekao da je Otvoreni Balkan oživio Berlinski proces.

On je pojasnio da u junu planiraju da u Crnoj Gori organizuju neformalni sastanak u okviru Otvorenog Blakana, gdje bi pokušali da dovedu sve lidere Zapadnog Blakan i, kako je rekao, stvore atmosferu kakva je bila danas u Podgorici.

Abazović je istakao da svaka regionalna saradnja doprinosi miru i stabilnosti.

„Od toga ne može da boli glava. Može samo ako nemamo komunikaciju, ako gledamo jedni na druge kao neprijatelje, kao nezdravu konkurenciju“, naveo je crnogorski premijer.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS