Abazović učestvuje na Drugom samitu Krimske platforme

Podgorica, (MINA) – Predsjednik crnogorske Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović, na poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, učestovaće sjutra na Drugom samitu Krimske platforme.

Iz Kabineta predsjednika Vlade su kazali da je Krimska platforma održana prvi put prošle godine u Kijevu, i da je okupila veliki broj predsjednika država, premijera, ministara i ostalih evropskih i međunarodnih zvaničnika.

“Kroz inicijativu Krimske platforme, između ostalog, osuđuje se i poziva Rusija da prekine vojnu agresiju na Ukrajinu, poštuje međunarodno i humanitarno pravo, kao i prava manjina, ali i oslobodi Krim i povrati ga pod okrilje Ukrajine”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na sastanku, pored Abazovića, učešće su potvrdili brojni međunarodni zvaničnici, nakon čega će biti usvojena i Zajednička izjava.

Iz Kabineta su kazali da će ovogodišnji samit, zbog ratnih zbivanja, biti organizovan u onlajn /online/ formatu.

