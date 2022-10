Podgorica, (MINA) – Cigarete koje su u subotu nestale na putu od carinskog skladišta “Zetatransa” prema Nikšiću, pronađene su, kazao je premijer Dritan Abazović.

„Pronađene ukradene cigarete! Nema šale sa državom! Uzvraćamo udarac!“, objavio je Abazović na Tviteru /Twitter/.

On je pozdravio brzu reakciju nadležnih organa u nastavku suzbijanja krijumčarenja nelegalnih cigareta.

„Obećali smo i uradili: borba protiv kriminala bez pardona“, poručio je Abazović.

Prethodno su „Vijesti“ objavile da je policija u popodnevnim satima, nadomak Podgorice, pronašla kamion sa cigaretama, i da je uhapsila vozača kamiona i jednog službenika Uprave prihoda i carina zbog sumnje da imaju veze sa nestankom cigareta vrijednih gotovo milion EUR.

