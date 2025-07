Abazović ponovo izabran za predsjednika URA-e

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Građanskog pokreta (GP) URA Dritan Abazović ponovo je izabran na tu funkciju, odlučeno je na Kongresu partije koji je sinoć održan na Lovćenu.

Na Kongresu GP URA, na kojem je proslavljeno i 10 godina partije, za potpredsjednike su izabrani Ana Novaković Đurović, Milena Vuković i Blažo Rađenović.

Abazović se, kako je saopšteno iz URA-e, zahvalio prisutnima na podršci, ističući da je to pokazatelj da URA ima mnogo prijatelja.

On je kazao da se za deset godina postojanja svašta izdešavalo kada je URA u pitanju.

„Bili smo sa građanima na ulici, bili smo sa građanima na protestima, bili smo sa građanima gdje su se branile rijeke, bili smo sa građanima gdje su se branile plaže, bili smo sa građanima gdje se branio prostor, bili smo na svakom mjestu gdje se činila nepravda. I za sve to vrijeme stekli smo mnogo neprijatelja, ali i prijatelja“, rekao je Abazović.

Kako je naveo, od osnivanja 14. marta 2015. godine, pa do danas, uvijek su se vodili samo jednom maksimom – da budu na braniku države.

„Mnogi nas nijesu razumjeli, mnogi nas ni danas ne razumiju, ali naša ideja je superiorna i ona se ne ogleda ni u brojevima, ni u mandatima, ni u opoziciji, ni u vlasti. Ona se ogleda u onome što jedno društvo stvara kroz istoriju”, poručio je Abazović.

Abazović je najavio da sa Kongresom počinje i predstavljanje novog programa URA-e za razvoj Crne Gore pod nazivom “Crna Gora 365″.

„Mi predstavljamo viziju Crna Gora 365. Pozivam sve ljude dobre volje da podrže takvu ideju, da budu dio jedne nove vizije. Sad je vrijeme da zajedno pomognemo Crnoj Gori“, rekao je Abazović.

On je naveo da je čišćenje države od korupcije samo prvi korak ka jačanju ekonomije.

„Naša vizija je nedvosmislena i jasna, i odvijaće se u nekoliko glavnih pravaca – prvo bezbjednu i pravednu, drugo za ekološku Crnu Goru, treće – za Crnu Goru socijalne pravde, četvrto, za Crnu Goru kao turističku destinaciju 365 dana i peto – za Crnu Goru koja ima ekonomiju i koja pospješuje bogatstvo pojedinca“, rekao je Abazović.

On je istakao da će se boriti za restituciju i vraćanje zemlje ljudima koja im je oduzeta u nekom drugom sistemu.

„Ko želi da radi pošteno, časno, u skladu sa zakonom i u skladu sa interesima Crne Gore, ko god bude na tom putu, naš je partner. Ko god ne bude na tom putu, bićemo njegovi najveći i najljući kritičari, kao što smo to do sada bili, i kvarićemo im planove“, poručio je Abazović.

On je dodao da vjeruje i da je siguran da će građani promijeniti aktuelnu Vladu na sljedećim izborima.

„Siguran sam da će nova vlada Crne Gore biti jaka, da će ideja URE u njoj biti dominantna, a URA u njoj jedan od važnih faktora”, poručio je Abazović.

Kako je kazao, svaki uspjeh koji je URA postigla bio je uspjeh Crne Gore.

„Svaki put kad URA nije uspijevala, gubila je Crna Gora, ali lako je za URU“, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, danas u Crnoj Gori raste ekstremna politika.

„Nažalost, vraćamo se na staro. Mislili smo da smo taj put završili 2023, kad je taj tzv. politički centar uspio da napravi istorijski rezultat. Svi koji su ga upropastili, neka im služi na čast. Ljudski je griješiti, ali je još više ljudski da se u tim greškama ne ponavljamo”, kazao je Abazović.

U saopštenju se navodi da je, pored delagata i simpatizera URA-e, Kongres okupio i brojne goste, predstavnike gotovo svih partija crnogorske političke scene, ali i iz čitavog regiona i brojnih zemalja Evrope.

Abazović je dodijelio plakete u znak zahvalnosti istaknutim predstavnicima partije, ali i građanskim aktivistima i naučnicima koji daju nemjerljiv doprinos razvoju Crne Gore u svim njenim segmentima.

