Abazović na sastanku ministara vanjskih poslova regiona

Podgorica, (MINA) – Crnogorski premijer Dritan Abazović učestvovaće danas na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana, koji će biti održan Rimu.

Abazović, koji je i rukovodilac Ministarstva vanjskih poslova, na sastanku će učestvovati na poziv ministra vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije Antonija Tajanija.

U saopštenju Vlade navodi se da će u okviru sastanka biti održane sesije – „Evropski integracioni proces Zapadnog Balkana: put naprijed“ i „Evropska unija (EU) – Zapadni Balkan: zajedničko osnaživanje saradnje“.

Kako su kazali iz Vlade, osim šefova diplomatije država Zapadnog Balkana i Tajanija, skupu će prisustvovati i Komesar za susjedstvo i proširenje EU i ministar vanjskih poslova Švedske Tobias Bilstrom, kao zemlje predsjedavajuće Uniji.

“U okviru sesija biće razmatrana situacija u regionu, a fokus sastanka će biti na pronalaženju modela za jačanje zajedničkih napora u oblastima sigurnosti, migracije i strateške komunikacije, ali i o evropskoj integraciji zamalja regiona”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da sastanak predstavlja priliku da se predstave rezultati koje je Crna Gora preduzela u dijelu evropske perspektive, ali i da se razmotre budući koraci koji su neophodni na putu prema punopravnom članstvu u EU.

Ocjenjuje se da će susreti sa ministrima vanjskih poslova država regiona doprinijeti unapređenju regionalnih veza, kao i intenziviranju komunikacije sa predstavnicima zemlje domaćina.

Iz Vlade su kazali da je planiran i bilateralni susret Abazovića sa Tajanijem.

