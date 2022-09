Abazović na Konferenciju poveo četiri saradnika

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović je na konferenciju Sloboda medija, koja je održana u Vašingtonu, poveo četiri a ne deset saradnika, saopštili su iz Vlade, navodeći da je to samo jedna u nizu obaveza koje Abazovića očekuju tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Vijesti su ranije objavile da je Abazović na konferenciju, koju je organizovala Transatlantska liderska mreža (TLN), poveo deset saradnika, ističući da to piše u Vladinoj platformi za učešće premijera na tom događaju, usvojenoj na posljednjoj sjednici Vlade prošle sedmice.

Iz Kabineta premijera kazali su da su konferenciji, pored Abazovića, prisustvovali šefica Kabineta Ana Rašović, savjetnik za vanjsku politiku Đorđe Radulović, savjetnik za medije Miloš Perišić i savjetnik za digitalne medije Radivoje Koprivica.

„To će značiti da je predsjednik Vlade na ovu konferenciju poveo četiri, a ne deset saradnika, kako je to danas objavljeno“, navodi se u reagovanju.

Iz Kabineta premijera su naglasili da je konferencija Sloboda medija samo jedna u nizu od pedesetak obaveza koje Abazovića očekuju tokom boravka u SAD.

„Primaran povod službenog putovanja Abazovića u Ameriku je predstavljanje države i izlaganje tokom zasijedanja Generalne skupštine UN, dok je put preko okeana iskorišćen i za važne sastanke, između ostalog, u Stejt departmentu“, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da je netačno da će deset Abazovićevih saradnika biti tokom cijelog boravka premijera u SAD-u, već da je njihov boravak usklađen sa radnim obavezama koje će trajati znatno manje od cjelokupnog boravka Abazovića.

Iz Kabineta premijera su kazali da očekuju javno izvinjenje nezavisnog dnevnika Vijesti i novinara zbog, kako su naveli, objavljene dezinformacije.

„Uvjereni da će Vijesti nastaviti, kao prethodnih 25 godina, da budu luča slobodnog, nezavisnog i profesionalnog novinarstva u Crnoj Gori“, navodi se u reagovanju.

Iz Kabineta premijera su rekli da im je od početka intencija bila da to službeno putovanje prođe uz što manje finansijskih troškova, i da su u startu organizacije preduzeli mjere uštede na svakom planu.

Prema njihovim riječima, na početku organizacije smanjen je prvobitno planirani sastav delegacije, dok se trećina članova naknadno pridružila ostatku delegacije u Njujorku, sve sa ciljem uštede novca.

„Tokom organizovanja puta, odabrana je, iako najduža i najteža, najjeftinija komercijalna ruta leta u ponudi, od 13 sati, avionska linija Podgorica – Istanbul – Vašington, a Abazović je, zajedno sa delegacijom, tokom putovanja boravio u ekonomskoj, a ne VIP klasi, sve sa ciljem uštede novčanih sredstava“, naglasili su iz Kabineta premijera.

Kako su naveli, za vrijeme boravka u Vašingtonu članovi delegacije su koristili vozila preko aplikacije Uber, ne želeći da izlažu dodatnim troškovima namijenjenim za rent-a-car vozilo, koje se uglavnom koristi u te svrhe kada članovi delegacije putuju na sastanke.

„Za prevoz između Vašingtona i Njujorka, premijer sa dijelom svoje delegacije, koristio je voz kao najjeftinije prevozno sredstvo, a sve sa ciljem uštede sredstava“, kaže se u reagovanju.

Iz Kabineta premijera su kazali da o troškovima, zbog službenog putovanja koje još traje, ne mogu o u ovom trenutku sa preciznošću govoriti.

„Ali preliminarno možemo reći da će, zbog preduzetih mjera štednje, cifra biti upola manja od rashoda koji bi bili u slučaju da u startu nijesu preduzete mjere štednje“, poručili su iz kabineta Abazovića.

Oni su kazali da će Abazović tokom boravka u SAD imati oko 50 aktivnosti i da je iz tog razloga broj članova delegacije sasvim opravdan i utemeljen.

„Primarni razlog posjete SAD-u iskorišten je i za druge aktivnosti na političkom i ekonomskom nivou, pa će premijer u SAD boraviti od 16. do 27. septembra, dok je vrijeme trajanja boravka saradnika prilagođeno njihovim radnim obavezama i samim tim ograničeno na manji broj dana u odnosu na boravak premijera“, zaključuje se u reagovanju.

