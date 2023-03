Abazović: Moguća podrška Bečiću ili Milatoviću

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA vjerovatno će na predsjedničkim izborima podržati Aleksu Bečića ili Jakova Milatovića, saopštio je premijer i lider te stranke Dritan Abazović.

On je, odgovarajući na pitanje novinara kada će Glavni odbor URA-e odlučiti koga će podržati na predsjedničkim izborima, kazao da vjeruje da će u nedelju uveče imati sjednice organa stranke i konačnu odluku.

„Mi podržavamo građanske kandidate, ja mislim da su oba kandidata, Bečić i Milatović, jako dobri. Vidjećemo, ne bih da prejudiciram, vrlo moguće da će podrška ići prema jednom ili prema drugom“, rekao je Abazović.

On je ponovio da je najvažnije da Crna Gora dobije novog predsjednika.

Abazović je, govoreći o današnjoj dojavi o bombi u zgradi Vrhovnog, Višeg i Apelacionog suda u Podgorici, rekao da će biti riješena ta situacija.

On je ocijenio da se radi o staroj praksi uoči izbora.

„Moj apel prema građanima je da budu relaksirani, mislim da ćemo uskoro imati konkretne rezultate vezane za današnji slučaj“, poručio je Abazović.

Upitan da li je najrealnija rekonstukcija, tehnička vlada ili izbori, Abazović je kazao da nema nikakvih noviteta i da sve što je ranije rečeno ostaje.

On je rekao da nema odgovor na pitanje šta je bliže – ideja Miodraga Lekića da formira tehničku vladi ili rekonstrukcija.

Abazović je, odgovarajući na pitanje od koga očekuju podršku za rekonstrukciju Vlade, zahvalio svim poslanicima koji podržavaju inicijative koje Vlada upućuje parlamentu.

„Vrlo je jasno ko je opredijeljen konstruktivno u parlamentu, a ko destruktivno“, rekao je Abazović.

Upitan da li će predsjednički izbori uticati na formiranje vlasti u Glavnom gradu, on je rekao da vlast u Podgorici treba formirati što prije.

„Sada su se stekli uslovi, nije potrebna neka intervencija Vlade, u smislu uvođenja prinudne uprave. Ukoliko opet neko bude htio da odugovlači, mislim na one koji su izgubili, Vlada će intervenisati“, rekao je Abazović.

On je kazao da predstavnici Pokreta Evropa sad, GP URA, Demokrata i Demokratskog fronta, funkcionišu iznad svih očekivanja.

„Volio bih da taj dobri duh zadrže i da ga prenesu u neku novu gradsku upravu Glavnog grada“, dodao je Abazović.

