Abazović: Konjević i Krivokapić napravili diplomatski skandal

Podgorica, (MINA) – Ministri odbrane i vanjskih poslova, Raško Konjević i Ranko Krivokapić su hrvatsku državnu delegaciju doveli u zabludu i napravili ogroman diplomatski skandal, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

On je novinarima, nakon ministarskog sastanka o integraciji Roma, kazao da podržava postavljanje spomen ploče u Morinju, ali ne na nezakonit način.

„To što su uradili Konjević i Krivokapić, oni su hrvatsku državnu delegaciju doveli u zabludu i napravili ogroman diplomatski skandal. Stavili su ploču, a da nijednim papirom nijesu obavijestili Vladu i nadležne organe“, rekao je Abazović.

On je ocijenio da su Konjević i Krivokapić počinili krivično djelo.

Kako je naveo Abazović, Ministrastvo kulture i

Skupština Opština Kotor nijesu bili obaviješteni.

Na pitanje kako smjenjuje ministre u Vladi kojoj je izglasano nepovjerenje, Abazović je odgovorio da se poziva na Ustav kao najveći pravni akt i Zakon o državnoj upravi.

Ministri, kako je kazao, za svoj rad odgovaraju parlamentu i predsjedniku Vlade.

„Sa obzirom na to da u ovom trenutku ne možemo sa preciznošću da kažemo kad ćemo imati novu Vladu, moram da kažem da oni koji ne vode politiku Vlade, ne bi bilo dobro da učestvuju u njenom radu“, rekao je Abazović.

On je pozvao poslanike da se oko toga izjasne.

Vlada, kako je naveo, obavlja sve svoje zadatke do izbora nove.

Abazović je poručio da ne mogu dozvoliti situciju da u obavljanju tih zadataka neko ne postupa u interesu Vlade Crne Gore, „a onako kako je interes Vlade, tako je i nacionalni interes“.

„Zamislite da tehnička vlada traje dvije godine i da neko od ministara vodi potpuno suprotnu politiku, i da mi svi „preremo ruke“ i kažemo „tehnička je vlada, mi ljudima ne možemo ništa““, dodao je Abazović.

Odgovarajući na pitanje koje konkretno nacionalne interese nijesu zastupali Konjević i Krivokapić, Abazović je rekao da ti ministri sjede u Vladi gdje optužuju premijera za veze sa švercom cigareta.

Druga strvar je, kako je naveo, to što postavljanje ploče na način koji je protivzakonit nije u interesu građana Crne Gore i pomirenja.

Kako je kazao Abazović, ako imamo diplomatsku mrežu koja ne zastupa zvanične stavove Vlade Crne Gore, nego određenih političkih struktura, onda je to ogroman problem.

„Ako ljudi učestvuju u odbrani ljudi koji prave zloupotrebe u bezbjednosnom sektoru u kontiunuitetu, i žele da stanu u njihovu odbranu, u cilju da se sve ne raskrinka do kraja,ne mogu da budu sastavni dio tima“, rekao je Abazović.

Upitan ko mu je dao fotografiju predsjednika države Mila Đukanovića iz 1996. godine, Abazović je pitao zašto je to važno.

„Javni interes je da se zna kakve su veze predsjednika države sa članovima kriminalnih klanova“, kazao je Abazović.

