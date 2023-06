Abazović: Kaskamo u poglavlju 23, u borbi protiv kriminala svaki segment u progresu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora kaska u Poglavlju 23 zbog nedonošenja ključnih odluka vezano za pravosuđe, ali je kada su u pitanju borba protiv kriminala i korupcije svaki segment u progresu, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

On je na sjednici Vlade komentarisao non pejper Evropske komisije u kome se navodi da je Crna Gora izgubila fokus na ključnim reformama, posebno u oblasti vladavine prava.

Abazović je, kada je u pitanju poglavlje 23, rekao da je tačno da Crna Gora kaska zbog nednošenja ozbiljnih političkih odluka koje su vezne za pravosuđe, a koje su nadležnost Skupštine.

„Trebao nam je širi konsenzus, kojeg nijesmo pronašli, oko izbora sudija Ustavnog suda, Sudskog savjeta, Vrhovnog državnog tužioca u punom mandatu. Ali kada je u pitanju poglavlje 24 – policijska saradnja sa međunarodnim organizacijama je tretirana kao odlična, a sa EUROPOL-om je prefekta“, rekao je Abazović.

On je naglasio da je u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, svaki segment u progresu.

Abazović je kazao da je u dokumentu EK posebno pohvaljeno suzbijanje šverca narkotika, kao i zaplijena nelegalnih duvanskih proizvoda.

„Mislim da smo, uz izbor troje sudija US i održavanje izbornog procesa koji je bio nalik zapadnim zemljama, trasirali put kako se za državu mogu uraditi neke istorijske stvari. Ovo nećete čuti u mejnstrim obraćanju, ali ovo su činjenice“, smatra je Abazović.

Abazović je apelovao budući novi saziv paramenta da se što prije nađe rješenje i da se završe imenovanja u pravosuđu.

On je ponovio da su mnoge stvari iz poglavlja 24 pohvaljene.

„Zaključak je da je poglavlje 23 izazovno zbog političke situacije, a 24 samo da se nastavi u istom ritmu i još više isporuče rezultati u budućem period”, rekao je Abazović.

