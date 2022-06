Abazović: Crna Gora i dalje lider u EU integracijama

Podgorica, (MINA) – Pozitivni signali koji stižu iz Brisela, ali i od zemalja članica Evropske unije (EU), potvrđuju da je Crna Gora zadržala lidersku poziciju u evropskim integracijama, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je to kazao da na sastanku sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

On je kazao da je jasno da se prelomni period upravo događa i da neće dugo trajati.

„Očekujemo da će svi relevantni akteri u Crnoj Gori shvatiti značaj trenutka i iskoristiti mjesece koji su pred nama kako bi Izvještaj o napretku u oktobru mogao da konstatuje da je država ostvarila značajan napredak. Vodimo Crnu Goru prema EU, za kratak period isporučili smo impresivne rezultate”, kazao je Abazović.

On je rekao i da non-paper koji se tiče vladavine prava Crna Gora posmatra kao putokaz za dobijanje izvještaja o realizaciji privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24.

“Za Crnu Goru je veoma važno da ovaj krupan korak napravimo u toku naredne dvije godine kako bismo što prije krenuli u zatvaranje pregovaračkih poglavlja“, rekao je Abazović.

On je dodao da ne traže prečice za članstvo, već očekuju da proces proširenja bude zasnovan na zaslugama.

„To je model koji pruža vjeru u evropsku budućnost”, istakao je Abazović.

Mišel je kazao da je Crna Gora već dugo dosljedan partner EU i da više od jedne decenije ima 100 odsto usklađenost sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU.

Kako je dodao, to pokazuje snažnu posvećenost Crne Gore da postane članica Unije.

On je kazao da je sada pravo vrijeme da se ubrza proces integracija tako što će se snažnije raditi na reformama i da je EU spremna da donese novu energiju procesu pristupanja.

Mišel i Abazović su, kako je saopšteno, razmijenili mišljenje o situaciji u Ukrajini i njenim implikacijama na EU i Zapadni Balkan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS