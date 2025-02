Politička stabilnost i međustranačka saradnja jedini održiv put ka EU

Brisel, (MINA) – Politička stabilnost i konstruktivna međustranačka saradnja jedini su održivi put ka punopravnom članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), ocijenio je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marjan Šarec.

Šarec je predstavio prvi Nacrt izvještaja o napretku Crne Gore koji je, kako je saopšteno iz njegove kancelarije, zasnovan na izvještajima Evropske komisije za 2023. i prošlu godinu, i u kojem se ističu ključna dostignuća i izazovi važni za dalje približavanje države Uniji.

U Nacrtu izvještaja se navodi da Crna Gora ima priliku da se pridruži EU u okviru aktuelnog mandata evropskih institucija i da u državi ne nedostaje političke volje za nastavak evropskog puta.

“Imperativ je osigurati da svakodnevna variranja političkog života, koja proizlaze iz velikog broja političkih stranaka, od kojih svaka nastoji osigurati svoju poziciju, ne ometaju donošenje bitnih zakona potrebnih za završetak pregovaračkog procesa”, rekao je Šarec.

On je istakao da zakonodavstvo mora biti što efikasnije i da ne smije podleći iskušenju da bude samo “kozmetičko”.

U dokumentu je pozdravljen napredak Crne Gore u sprovođenju reformi koje su, kako se navodi, rezultat zajedničkih napora političkih aktera, civilnog društva i javnosti.

U Nacrtu izvještaja se pozivaju politički lideri da ostanu fokusirani na integraciju države u EU i potrebne reforme.

U dokumentu se ističe da su “politička stabilnost i konstruktivna međustranačka saradnja u ovoj fazi jedini održivi put ka zajedničkom cilju punopravnog članstva Crne Gore u EU”.

Dodaje se da je to način da se ide ka daljem zatvaranju poglavlja, kao i da se sprovedene reforme moraju efektivno implementirati.

U Nacrtu izvještaja ohrabruje se crnogorska vlast da što prije izmijeni izborno zakonodavstvo, prvenstveno kako bi se osiguralo da se lokalni izbori u cijeloj zemlji održavaju istog dana.

U dokumentu je prepoznat napredak u pravosuđu, ali se ističe i da Crna Gora treba da uskladi svoj pravni okvir, uključujući Ustav, sa zakonima i standardima EU koji se odnose na nezavisnost pravosuđa, nepristrasnost, integritet i profesionalizam.

“Ostaje ozbiljna zabrinutost zbog malignog stranog uplitanja, pokušaja destabilizacije, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera trećih zemalja”, kaže se u dokumentu.

Ukazuje se na ključnu ulogu crnogorskog parlamenta u procesu pristupanja i konstatuje zabrinutost zbog političkog bojkota i blokada.

U dokumentu se Crna Gora poziva da uskladi svoje zakonodavstvo o oružju sa pravnim okvirom EU u toj oblasti i međunarodnim standardima.

U Nacrtu izvještaja Crna Gora se poziva i da uskladi svoju viznu politiku sa EU, posebno kada su u pitanju države koje nose određene bezbjednosne izazove.

“Poziva se Crna Gora da usvoji nove antidiskriminacione zakone, kako bi se unaprijedio pristup pravdi ranjivih grupa”, navodi se u dokumentu, uz žaljenje što se neke od njih i dalje suočavaju sa diskriminacijom.

U Nacrtu izvještaja je istaknut i značaj dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje i preporučeno Crnoj Gori učešće u regionalnim inicijativama i saradnji.

U dokumentu je naglašena zabrinutost zbog visoke stope rodno zasnovanog nasilja.

“Pozivaju se crnogorske vlasti da riješe jaz u zaradama između rodova, poprave stepen učešća žena u procesima donošenja odluka i bore se protiv rodnih stereotipa”, navodi se u Nacrtu.

Nacrt izvještaja o napretku Crne Gore biće predmet pregleda i amandmana poslanika Evropskog parlamenta, a glasanje o tom dokumentu trebalo bi da se održi u maju.

