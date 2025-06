Policijskom inspektoru određeno zadržavanje

Podgorica, (MINA) – Policijskom inspektoru M.P. iz Budve, koji je uhapšen zbog zloupotrebe službenog položaja, određeno je zadržavanje, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru (ODT).

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da su M.P. i još dvije osobe uhapšeni po nalogu kotorskog ODT-a zbog sumnje su izvršili krvično djelo zloupotreba službenog položaja

U saopštenju ODT-a se navodi da je M.P. nakon saslušanja određeno zadržavanje.

Iz ODT-a su kazali da je M.P. zahtijevao i primio novac od A.E. kako bi mu zauzvrat davao savjete i olakšao položaj u krivičnim postupku koji je pokrenuo protiv njega.

Kako su kazali iz ODT-a, druge dvije osobe koje su uhapšene pomagale su M.P. u izvršenju tog krivičnog djela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS