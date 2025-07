Policija upotrijebila biber sprej, ne dozvoljava prilaz Vili Gorica

Podgorica, (MINA) – Službenici policije spriječili su građane da dođu do kapije Vile Gorica, gdje je za večeras zakazana dodjela Trinaestojulske nagrade.

Više stotina građana okupilo se u blizini Vile Gorica na protestu koji je, povodom dodjele Trinaestojulske nagrade književniku Bećiru Vukoviću, organizovala neformalna građanska asocijacija STEGA.

Policija je upotrijebila biber sprej, nakon čega su se građani povukli sa raskrsnice Beogradske i Ulice Rista Stijovića.

Policajci su gurali učesnike protesta na toj raskrsnici, kada su građani pokušali da se probiju do Vile Gorica.

Na tom području pojačano je prisustvo policije.

Građani su skandirali “fašisti” nakon sukoba sa policijom.

Dobitnici Trinaestojulske nagrade za ovu godinu su, osim Vukovića, grafičar Veljo Stanišić i muzičar Miloš Karadaglić, koji je u ponedjeljak rekao da ne može da primi nagradu u trenutnim okolnosti.

Ceremonija, na kojoj će predsjednik Skupštine Andrija Mandić uručiti nagrade laureatima, počeće u 20 sati i 30 minuta u Vili Gorica.

