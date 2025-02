Policija traga za osumnjičenim za silovanje maloljetne osobe

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici tragaju za A.K. (39), koji je osumnjičen za silovanje maloljetne osobe, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da Uprava policije sporovodi intenzivne radnje povodom prijave da je jedna maloljetna osoba silovana.

“Policijski službenici su kao osumnjičenog identifikovali A.K., za kojim se intenzivno traga”, navodi se u saopštenju policije.

Oni su apelovali na medije i javnost da o ovom i sličnim događajima izvještavaju sa posebnom pažnjom i senzibilitetom, a u cilju zaštite maloljetne žrtve.

Iz Uprave policije su ukazali na neophodnost poštovanja prava na privatnost i dostojanstvo žrtve i istakli da je potrebna obazrivost prilikom iznošenja informacija koje mogu štetiti daljem toku istrage.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS