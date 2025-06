Policija traga za osumnjičenim za pokušaj ubistva u Beranama

Podgorica, (MINA) – Službenici policije tragaju za A.R.(19) koji je osumnjičen da je danas u centru Berana pucao na V.M. (46), saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Berane danas oko 11 sati i sedam minuta prijavljeno da je došlo do pucnjave u ulici 4. Crnogorske brigade u Beranama.

Kako je saopšteno, osumnjičeni A.R. je tada ispalio više hitaca iz vatrenog oružja u pravcu V.M. i pobjegao.

“Prilikom upotrebe vatrenog oružja nije bilo povrijeđenih”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je policija odmah po saznanju o događaju blokirala uži i širi dio grada, putne pravce, državnu granicu, kao i određene prostore i lokalitete za koje se sumnja da se na njima nalazi osumnjičeni.

Iz Uprave policije su rekli da su policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ stavili sve raspoložive kapacitete na ispomoć Odjeljenju bezbjednosti Berane.

Kako je saopšteno, osumnjičeni A.R. je u kratkom roku identifikovan i za njim je Odjeljenje bezbjednosti Berane raspisalo lokalnu potragu.

“A.R. je, kako se sumnja, prilikom izvršenja krivičnog djela, izašao iz putničkog motornog vozila marke VW Golf V, beranskih registarskih oznaka i ispalio više hitaca u pravcu V.M. koji se nalazio na stepeništu ispred jednog poslovnog objekta”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je A.R. nakon toga pobjegao u pravcu Andrijevice i da je, pretragom terena u mjestu Gradinsko polje, pronađeno vozilo koje je bilo predmet izvršenja krivičnog djela, kao i lična dokumenta i mobilni telefon osumnjičenog.

“Po nalogu postupajućeg tužioca, protiv A.R. je Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, kaže se u saopštenju.

