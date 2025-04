Policija traga za Nikšićaninom osumnjičenim za pokušaj ubistva

Podgorica, (MINA) – Službenici policije tragaju za L.M (28) iz Nikšića zbog sumnje da je, tokom tuče u jednom noćnom klubu tom gradu, pokušao da ubije sugrađanina P.K (41), saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policija uhapsila sedam osoba koje su učestvovale u tuči i protiv njih će biti podnijeta krivična prijava.

Kako su kazali iz policije, dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti (OB) Nikšić je, oko dva sata poslije ponoći, prijavljeno da je u jednom noćnom klubu u ulici Novice Cerovića u Nikšiću došlo do tuče između više osoba.

„Na lice mjesta su odmah upućeni službenici OB Nikšić, koji su dolaskom zatekli člana jedne organizovane kriminalne grupe (OKG) M.J. (38), operativno interesantno lice P.M. (24) i P.K. (41) iz Nikšića, koji su imali povrede a koji su prevezeni u Medicinski centar Nikšić radi ukazivanja ljekarske pomoći“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su M.J. i P.M. konstatovane lake tjelesne povrede i oni su dovedeni do službenih prostorija OB Nikšić radi preduzimanja daljih službenih mjera i radnji.

„P.K. je zadobilo ubodnu ranu u predjelu grudnog koša, zadržan je na operaciji u Medicinskom centru i, prema informacijama kojima raspolažemo, njegovo stanje je stabilno i nije životno ugrožen“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, radi pružanja ljekarske pomoći u Medicinski centar su se javili i L.B. (21) i A.K. (22).

„L.B. nije zadobio povrede a A.K. su konstatovane lake tjelesne povrede. Njih dvojica su potom takođe dovedeni u službene prostorije OB Nikšić“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici došli su do saznanja da je u noćnom klubu došlo do tuče između operativno interesantnog lica A.K. (47), članova OKG M.J. (38)i A.M. (40), S.I. (37) i P.K. (41) sa jedne strane.

„I operativno interesantnog lica L.M. (28), L.B. (21), Đ.P. (28), A.K. (22) i još dva za sada nepoznata lica sa druge strane“, dodaje se u saopštenju.

Kako su kazali iz policije, oni su se međusobno gađali čašama, flašama, stolicama i drugim predmetima.

„U jednom momentu L.M. je zadao ubodnu ranu nožem u predjelu grudnog koša P.K, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu“, kaže se u saopštenju.

O događaju su, kako se navodi, upoznati državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu (VDT) u Podgorici i u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.

„Državni tužilac u VDT u Podgorici se izjasnio da se u radnjama L.M. stiču bitini elementi krivičnog djela ubistvo u pokušaju na štetu P.K, pa je naložio da se po pronalasku liši slobode“, kazali su iz policije.

Prema njihovim riječima, državni tužilac u ODT u Nikšiću se, u odnosu na ostale, izjasnio da se radi o krivičnom djelu učestvovanje u tuči.

„A.K, M.J, A.M, A.I, L.B, Đ.P. i A.K su lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo učestvovanje u tuči i biće, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužiocu“, dodaje se u saopštenju.

