Policija prikuplja obavještenja od tri osobe zbog napada na Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija preduzela je hitne mjere kako bi utvrdila okolnosti pod kojima je predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović zadobio povrede, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da je u toku prikupljanje obavještenja od tri osobe.

Iz policije su rekli da se, povodom fizičkog napada na Jovanovića, u prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Budva sprovodi kriminalistička obrada i prikupljaju obavještenja od J.M, V.M. i M.M.

Oni su naveli da je, nakon pregleda u Kliničkom centru Crne Gore, Jovanoviću ljekar specijalista konstatovao tjelesne povrede.

Kako su kazali iz policije, stepen povreda utvrđivaće se tokom daljeg postupka.

„Istovremeno, u toku je prikupljanje obavještenja od Jovanovića, u odnosu na okolnosti pod kojima je došlo do fizičkog napada“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je sa svim upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Kotoru, koji će se nakon ocjene spisa predmeta i težine povreda izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja i daljem statusu J.M, V.M. i M.M.

„Na inicijativu službenika policije, a u saradnji i koordinaciji postupajućeg državnog tužioca u ODT-a u Kotoru, pribavljena je naredba od kotorskog Osnovnog suda, pa su u toku pretresi prostorija koje koriste J.M., V.M. i M.M na više lokacija u Budvi“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS