Policija oduzela oružje, vozila, drogu, novac

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su, u 47 pretresa operativno interesantih i sa njima povezanih osoba, širom države oduzeli oružje, vozila, novac i drogu, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su precizirali da je u pretresima oduzeto 11 komada oružja (šest pušaka, pet pištolja) tri okvira, 627 komada municije različite vrste i kalibra, dva vozila visoke klase, 122 tablete sa liste opijata, manju količinu marihuane i 18,3 hiljada EUR.

Navodi se da je na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ pretreseno devet lokacija.

„Pretresom prostorija koje koristi operativno interesantna osoba L.V. u Kolašinu, policija je pronašla i oduzela dvije puške i 14 komada municije različite vrste i kalibra“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je L.V. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

U Rožajama je policija pretresla prostorije koje koristi operativno interesantna osoba S.K. gdje je pronađen gasni pištolj.

Dodaje se da će S.K. biti izdat prekršajni nalog shodno Zakonu o oružju.

Iz policije su rekli da su od S.V. koji se nalazio u jednom vozilu koje je kontrolisano u Bijelom Polju, oduzeta 122 komada različitih tableta sa liste opijata.

„Po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je upoznat sa događajem, S.V. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da se sumnja da je S.V. tablete kupio u Podgorici radi dalje ulične prodaje na teritoriji Mojkovca i Bijelog Polja.

„Njemu je takođe izrečena mjera zabrane napuštanja objekta stanovanja u trajanju od šest mjeseci“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je kod G.Š. u Beranama policija pronašla 357 komada municije različite vrste i kalibra, pištoljski i dva okvira za snajpersku pušku.

„Po nalogu nadležnog tužioca pronađeni predmeti su upućeni na odgovarajuća vještačenja u Forenzički centar Uprave policije nakon kojeg će protiv G.Š. biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su pripadnici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ pretresli 16 lokacija, i u Nikšiću, pretresom stana koji koristi N.S. (37), pronašili i oduzeli pištolj marke Crvena Zastava i 11 komada municije, u ilegalnom posjedu.

„Dok je prilikom pretresa stana na drugoj lokaciji koje koristi član porodice N.S., M.S. (38), pronađena i oduzeta lovačka puška, u ilegalnom posjedu“, rekli su iz policije.

Sa događajem je, kako se navodi, upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se o kvalifikaciji djela izjasniti nakon izvršenih vještačenja.

Iz policije su kazali da su u aktivnostima pojačane kontrole osoba i vozila, službenici policije u Nikšiću oduzeli putničko motorno vozilo visoke klase, marke Porsche, njemačkih registarskih oznaka, kojim je upravljala operativno interesantna osoba B.B. (37), radi sprovođenja daljih provjera.

Kako se dodaje, uhapšen je Ž.Ž. (43) povratnik u izvršenju krivičnih djela i prekršaja, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

„Njega je sudija za prekršaje kaznio novčanom kaznom od 1,2 hiljade EUR“, navodi se u saopštenju.

Navodi se da je pljevaljska policija pretresla stan koji koristi M.J. (60) i pronašla 12 komada municije različitog kalibra, u ilegalnom posjedu.

„U odnosu na ovaj događaj će se tužilac izjasniti nakon sprovedenih vještačenja“, kazali su iz policije.

Oni su rekli da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ pretresli deset lokacija na teritoriji Podgorice i Cetinja.

„Od Ž.R. (56) policija je oduzela pištolj marke CZ M57 kalibra 7,62 milimetara i on je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, dodaje se u saopštenju policije.

Navodi se da su kod M.J. na Cetinju pronađene tri puške i 203 komada municije različite vrste i kalibra.

Kako se dodaje, protiv njega će biti pokrenut odgovarajući upravni postupak.

„Policija je u Podgorici od B.Ć. (58) oduzela pištolj marke CZ M57 i 30 komada municije za isti i protiv njega će takođe biti pokrenut upravni postupak, dok će se cijeniti i eventualna prekršajna odgovornost“, kaže se u saopštenju.

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ pretresli su, kako se navodi, 12 lokacija i od operativno interesantne osobe N.M. u Baru oduzeli gasni pištolj.

Njemu je, kako se dodaje, izdat prekršajni nalog po Zakonu o oružju.

Iz policije su rekli da su od operativno interesantnih osoba D.P. i A.P. oduzeli vozilo marke Mercedes SLS, kao i predmete koji potiču iz ranije prijavljenog krivičnog djela.

„Od operativno interesantne osobe S.R. je u Budvi oduzet novac u iznosu od 18,3 hiljade EUR radi odgovarajućih provjera“, kaže se u saopštenju policije.

Oni su naveli da su u dva slučaja oduzeli i manju količinu marihuane.

Navodi se da je uhapšen S.L. kod kojeg je pronađeno 13,5 grama marihuane i njemu se na teret stavlja da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja droga.

„A protiv M.P. podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, kaže se u saopštenju.

