Policija oduzela municiju i detonatorske kapisle

Podgorica, (MINA) – Službenici policije pronašli su u kući koju koristi J.R. (45) u Komanima 92 komada municije nepoznatog kalibra i 119 komada detonatorskih kapisli, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici cetinjske policije pretresli stan i druge prostorije koje koristi J.R. na tri lokacije na Cetinju, ali da tu nijesu pronašli oružje.

Kako su dodali, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, pretresli su i kuću koju J.R. koristi u mjestu Komani, a tom prilikom je pronađeno i oduzeto 92 komada municije nepoznatog kalibra i 119 komada detonatorskih kapisli.

“Po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, oduzeta municija i eksplozivna sredstva će biti upućena na vještačenje nakon čega će se tužilac izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela”, navodi se u saopštenju.

